美國聯邦參議院外委會美東時間9月14日通過「台灣政策法案」，下一步將提交參院全會審議，如參院通過，將再交美眾院審議。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」，痛斥該法內容荒謬，漏洞百出，是一部徹頭徹尾的惡法提案。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」回應，台灣是中國一部分，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。美國國會某些議員推動審議「台灣政策法案」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方嚴肅承諾，是對中國主權和領土完整的公然挑釁。

朱鳳蓮表示，從公布訊息看，「台灣政策法案」充斥錯誤訊息和挑釁內容，包羅一段時間來美反華勢力挺台遏華的一系列錯誤主張，妄圖「以台制華」，在台灣問題上製造根本性的破壞效果，顛覆中美關係的政治基礎，阻撓中國統一和民族復興。

朱鳳蓮指出，該法內容荒謬，漏洞百出。比如惡意攻擊聯大2758號決議，鼓吹美國與台灣洽簽自貿協定，拉台參加「印太經濟框架」，予台灣「主權地位」，要求「武裝」、「協防」台灣等等，是一部徹頭徹尾的惡法提案。

朱鳳蓮表示，大陸奉勸美國某些國會議員立即停止在涉台問題上的錯誤言行，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行美國政府不支持「台獨」的嚴肅承諾，停止在台灣問題上玩火。