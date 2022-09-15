資深演員劉引商憑藉電影《幾度夕陽紅》出道，1969年主演台灣第一部連續劇《晶晶》，以賺人熱淚的演技走紅，9月8日傳出確診新冠肺炎消息，無高燒或不適症狀，原定15日解除隔離，不料14日驚傳凌晨於夢中辭世，享壽85歲，由女兒對外公布噩耗，資深唱將鄭怡日前發文哀悼，並曬出與劉引商的合照，難過表示：「人生無常」。

歌手鄭怡於14日晚間發文哀悼，看到資深演員劉引商過世的消息：「又有一顆我們回憶中的巨星殞落」，她強調自己形容並不誇張，小時候鄭怡看的第一部連續劇就是中視播出的《晶晶》，劇中女主角晶晶與媽媽失散，但從未放棄尋找母親，晶晶的母親就是劉引商飾演，當時還是黑白電視的時代，精彩劇情卻讓鄭怡看到著迷，直呼因為這部劇開啟了她的追劇之路。

前年鄭怡與老公開了小吃店，劉引商還曾到小吃店捧場，鄭怡描述看到幼時的偶像，心情興奮極了，一晚上都唱著《晶晶》的主題曲「晶晶，晶晶，孤零零.....」，她說當時劉引商身體相當硬朗，拍照時也很可愛，如今因為確診過世，令她無限感慨。照片中鄭怡親暱靠在劉引商的肩膀上，而劉引商白髮蒼蒼，戴著黑框眼鏡朝鏡頭微笑，精神狀況不錯。

鄭怡有感而發：「人生無常，看了越來越多生老病死，只希望活著的時候盡量開心，做自己想做的事，分享我的正能量，快快樂樂過每一天！劉引商劉姐，一路好走！」