台北工作機會多，吸引不少中南部學子北漂生活，不過高昂的生活成本也讓不少人大喊吃不消。一名北漂的台中妹表示，自己的職業偏向商科，今年原本想回台中生活，最後因為薪水太低而作罷，沒想到近期物價飆漲，讓月薪達到4萬的她直呼「在台北沒有5萬真的像窮人」，再度興起回台中的念頭。有網友指出，其實在台北生活的最大差別，就是有沒有房！

原PO在Dcard發文表示，她因為台中的工作薪水低而沒有回到家鄉，在台北的薪水達到面議4萬的水準，不過由於物價飆漲，生活成本越來越貴，開始覺得在台北沒有5萬很難存錢或是過得舒服，再加生活沒有歸屬感、工作上又遇到怪人，原PO再度興起想回台中生活的念頭，「雖然薪水可能跟不上，但我身心可能會比較健康。不過真的好迷惘，日子好難撐…」。

對此，許多人紛紛回應，「我台北人才想搬去台中住，台北根本是房東的天堂，一個月沒30萬想置產買車的都去吃屎吧」、「過得是否舒服取決自己的欲望～」、「我離開家鄉在台南，即使月薪超過5萬也沒有好過到哪裡去…住外面什麼都要錢嗚嗚嗚」、「新竹沒個8萬還以為自己是狗，不是過不好，是整個氛圍都把你當狗一樣…」。

不過有網友指出，在台北生活得像天堂或是地獄，最大差異是有沒有房，「在台北有房子，領3萬多也可以過很爽，在台北沒房子月薪10萬也不夠用」、「有房子不用背房貸2萬都夠，沒房子要買房在台北20萬都不夠」。