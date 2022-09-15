嘉義城隍廟賴永川及董監事團隊到金門捐贈救護車。（嘉義城隍廟提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市城隍廟跨海做公益，捐贈金門縣消防局救護車1輛，15日在金城鎮浯島城隍廟前廣場舉辦捐贈儀式，由金門縣長楊鎮浯代表接受捐贈，並致送感謝狀感謝嘉義城隍廟賴永川及董監事團隊到金門捐車。

賴永川表示，嘉義城隍廟今年獲得內政部宗教公益獎、行政院公益深耕獎，嘉義城隍廟與金門浯島城隍廟長期友好，參與每年農曆4月12日金門迎城隍的盛事，有感於金門離島的救護資源不足，在浯島城隍廟促成下，捐贈420萬元的救護車給金門縣消防局金寧消防分隊，為充實金門地區緊急救護能量盡一點心力。

這輛救護車是福斯最新型T6車種，外觀增加巴騰堡反光警示圖案，加強對用路人的警示作用，也改善、優化救護車醫療艙器耗材置放位置及空間，讓救護器耗材更好擺放、收納及取用，整體空間更舒適。

嘉義城隍廟也指出，為了保護救護人員長期執行勤務容易腰部受傷等職業傷害，採用新式電動擔架床，取代傳統式擔架，而因應疫情，也特別於醫療艙新增設置紫外線滅菌燈，強化救護車感染管控，還添加近百萬元的「自動體外心肺復甦機（LUCAS3）」這項新利器，可提高OHCA（心肺功能停止）患者急救效能。

因車體還需要時間打造，來不及實體車捐贈，先辦理模型車捐贈儀式，金城鎮鎮長李誠智、金寧鄉主席莊振源、金門浯島城隍廟主委楊耀芸、義消總隊顏總隊長章團等人共同見證。