北市中山區、內湖區今日傍晚驚傳停電，在美麗華逛街的民眾在臉書回報「一片黑」，台電稍早表示，因斷路器跳脫導致5415戶停電，已於18時49分全數復電。
台電表示，今(15)日17時54分因斷路器跳脫，造成台北市中山區、內湖區等一帶，包括大直美麗華、實踐大學臺北校區在內共5415戶停電。事發後台電隨即轉供，於10分鐘內復電4637戶，逾八成五，其中美麗華影城線路已恢復供電，剩餘778戶停電搶修中，已於18時49分全數復電。
北市中山區、內湖區今日傍晚驚傳停電，在美麗華逛街的民眾在臉書回報「一片黑」，台電稍早表示，因斷路器跳脫導致5415戶停電，已於18時49分全數復電。
台電表示，今(15)日17時54分因斷路器跳脫，造成台北市中山區、內湖區等一帶，包括大直美麗華、實踐大學臺北校區在內共5415戶停電。事發後台電隨即轉供，於10分鐘內復電4637戶，逾八成五，其中美麗華影城線路已恢復供電，剩餘778戶停電搶修中，已於18時49分全數復電。
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