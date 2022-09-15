苗栗縣長選戰，國民黨謝福弘、民進黨徐定禎、時代力量宋國鼎、自行參選的議長鍾東錦與無黨籍吳盛聖5人參選。針對國民黨陷入分裂，民進黨有機會翻盤嗎？民進黨前立委沈富雄認為，苗栗要翻盤的可能性不高，他預估，苗栗縣長選舉、第一名、第二名恐怕都是藍軍。

沈富雄今(15日)在《POP撞新聞》節目中表示，年底選戰有可看性的，只有台北市、桃園市、新竹市。就算當選的是國民黨脫黨參選的人，國民黨可能面子會不好看，但它也許不太在乎。主持人問到，苗栗縣長選舉，國民黨內亂、分裂，所以民進黨覺得有機會？沈富雄認為，不一定，最後苗栗縣第一名、第二名恐怕都是藍的。主持人追問，苗栗要翻過來的可能性不高？沈富雄指出，因為苗栗太藍了。

沈富雄甚至爆當年秘辛表示，民進黨籍桃園市長鄭文燦拿下桃園以前，桃竹苗這一塊的選風，是非常不好的。他透露，當年有一次他在選民進黨不分區提名，而民進黨不分區提名是要黨員投票，有一個親戚幫他在新竹縣買票，並沒經過他同意，他也不知道，當時幫他買了100多票，花了不少錢。結果票開出來是0票，質疑有人出更高的價碼買，被壓過去了。本來這位親戚要選議員的，後來也打消了，因為連買票都買不成，還能出來選嗎？