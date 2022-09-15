今年56歲「凍齡美魔女」胡文英是模特兒出身，最近因上綜藝節目分享，被小26歲鮮肉追求而走紅網路、纖細體態亦受矚目。日前她在社群曬出，將黑色皮衣開到肚臍處的大尺度照，炸出超巨車頭燈頗受網友關注，她在貼文中透露，昨晚竟被問10月檔期，可否接演八大行業的角色，讓她差點吐出嘴裡的食物。

胡文英今(15日)在IG透露，昨晚和朋友吃烤肉晚餐時，接到經紀人來電詢問10月檔期，表示有某位導演指定她作女主角，並強調對方說她很適合該角，於是胡文英便好奇問：「怎麼樣的角色？」，想不到經紀人竟說，對方認為適合演八大行業，讓胡文英以「OMG嘴巴上的烤肉差點肥噴出來」形容當下的震驚。

胡文英一向敢脫敢露，因此頗受關注。(圖/胡文英 IG)

於是，驚愕的胡文英反問經紀人：「莫非我長得像八大嗎？」經紀人則解釋，並非她所想的那樣，導演是看重她的勇敢與大膽，才會鼓勵挑戰嘗試；聽完這段話，胡文英的內心才逐漸釋懷，還補充說這部戲會報名參展，似乎對接演八大行業的角色頗為期待。

儘管胡文英並未宣布接演作品，貼文配圖卻引起轟動。可看到她的長髮及胸，身體穿亮面黑色皮衣，將胸口拉鍊直開肚臍處後，倒出胸前的豪華凶器，以及一大片白嫩肌膚，而她臉上則化著淡妝、五官輪廓清純白嫩，掛著清甜笑容頗有昔日玉女感，令不少人都笑說，以為是如今已淡出的玉女掌門人周慧敏。