《華燈初上》總製作人兼女主角林心如出席金鐘入圍茶敘。（陳俊吉攝）

《華燈初上》導演連奕琦（左起）、總製作人兼女主角林心如、編劇杜政哲一起出席金鐘入圍茶敘。（陳俊吉攝）

Netflix與百聿數碼聯手打造的懸疑台劇影集《華燈初上》風光入圍本屆金鐘獎11項大獎，總製作人兼女主角林心如與導演連奕琦、編劇杜政哲15日一起受訪，被問最佳戲劇節目與女主角，比較想得哪一項？林心如很誠實地笑答：「女主角好了！節目大家都知道很好了嘛！女主角獎又沒有拿過！」至於與楊謹華同時入圍女主角，3人都期待重現當年電影《七月與安生》金馬獎「雙蛋黃」影后驚喜，讓兩位女主角一起拿獎。

林心如表示，老公霍建華在入圍公布當天有道過恭喜，「他的風格！」女兒會不會期待媽媽得獎？「她連我是做什麼的都不知道，而且頒獎那時間她應該已經睡了，她平常8點就要上床睡覺。」透露女兒真的不知道媽媽是幹嘛的，「她覺得我在做的工作就是我在賣的東西，我拍房地產廣告，她覺得媽媽在賣房子，我拍電玩廣告演公主，她覺得我是公主，她只知道我在『電視上』上班，不知道我是做什麼的」。女兒也覺得爸爸在電視上上班，看到霍建華演的《如懿傳》，就說「爸爸一直在罵阿姨，很兇」。

林心如開心《華燈初上》入圍11項，但技術獎只入圍1項，覺得遺憾；對於和楊謹華一起入圍，她說自己也是這樣期待，並抱持著兩人一起得獎的希望，至於以兩部作品入圍女主角的勁敵謝盈萱，她笑說：「我也有看《俗女》，她是得獎常勝軍，所以壓力很大。」

金鐘編劇杜政哲被問2女主角羅雨儂、蘇慶儀哪個難度高？他直言羅雨儂比較難，蘇慶儀第8集就掛掉、後面是回憶戲，角色密度高且集中，羅則是跨度高非常大，必須把平均戰力放到24集，「一個角色不能總是在一個狀態中」。

導演連奕琦覺得2角色都很難，「羅雨儂被看到的張力沒那麼滿，蘇慶儀一直在高張力，難度是不一樣的，羅表面上沒事，卻要讓人感受到扛很重的壓力，另一個則是要一直爆發」。他大讚林心如在警局聽到江瀚死了的那場戲，拍完後他忍不住問：「妳有沒有覺得自己很會演戲？」因為她當時是對著攝影機演，沒有人跟她對戲，讓他直呼：「好厲害喔，怎麼可以演成這樣！」

連奕琦認為林心如在《華燈初上》最精彩的橋段，都是她一個人發呆、沒有講話的所謂過場戲，「看到她入圍，我終於覺得我結案了！」他分析Rose這角色較平、看似沒在做什麼表情的表演，卻表現出心事重重，扛了下來要繼續往下走，還是要笑著接客人，偶爾失控就是人生最崩潰的時候；且這些戲都是跳著拍，明明上一場拍開心的戲，下一場馬上進入另一角色狀態，「讓我懷疑她私生活遇到什麼挫折」。他還自曝剪接時看到穿著輕便牛仔褲的林心如，忍不住說：「我的羅雨儂呢？把她還回來！」笑認自己當時還活在《華燈》的世界，完全無法接受羅雨儂變成這樣。

林心如說自己對這部戲的感情很深，對Rose的感情也很深，「演出的過程都活在Rose的人生裡，把她當成我自己，享受她的人生。」私下沒受劇中不開心的情緒影響，但回家前還是要準備、調適好，「回家第一件事就是先洗手、洗澡、洗頭，因為身上有菸味，先不要碰小孩。跟楊祐寧如果一場戲看起來抽一根菸，我現場大概要抽10根」。

編劇杜政哲與總製作人林心如、戴天易，曾聯手製作戲劇《16個夏天》即獲金鐘戲劇節目、女配角、導演3大獎項肯定。想再拍好戲的林心如，常約杜政哲小酌醞釀新戲，對於這次再一起創作出《華燈初上》、更入圍編劇獎，他感謝團隊共同創作的努力：「我自己也當過評審，所以我覺得入圍就已經很爽了，因為還要經過評審討論、彼此拉票、開會，其實運氣佔很大的部分，所以就很開心的去參加典禮，真的沒有得失心，希望劇組大家都得通通都雙料得獎。」對於比起之前一起拿項大獎的《16個夏天》入圍更多獎項，林心如認為：「確實《16個夏天》討論度也高，但播出平台不同，Netflix上線之後應該大家看過的比例更高，討論度更高。」

入圍金鐘獎最佳導演的連奕琦導演對《華燈》團隊表達感謝，問及是否有信心得獎，導演謙虛表示：「有看過其他的作品，其實對自己沒有太大的期待，信心不能說沒有，但其他導演也是認識的朋友，比較希望演員得獎，我就開心了。」

★中時新聞網關心您：吸菸有害健康！