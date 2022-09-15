台中一所國立大學也傳出全班聚餐K歌整班團滅的災情。（讀者提供／馮惠宜台中傳真）

秋節連假造成的新冠疫情擴敵惡果逐漸浮現，中央15日公布全國新增4萬5269例本土個案，台中市新增5854例，相較前一周（9月8日）單日4313例，有35.73％的增幅，且校園確診學生數從12日迄15日4日累計已有2562名高中以下學生確診，還有國立大學傳出結伴唱KTV整班團滅。

台中市15日新增5854例本土個案，更有6例重症死亡個案；台中市教育局統計，自9月12日台中市國中小學確診學生人數486人、9月13日爆增到939人、9月14則為552人、9月15日585人，累計4日已有2562名中小學生確診。唯因12日起校園防疫新制上路，同班接觸師生只要快篩陰就能上課，13日起已無班級停課。

從確診人數增加，以及校園不斷傳出有學生確診，都顯示新一波疫情正在延燒，開業醫魏嘉慶表示，連日有不少學生是同學確診自行快篩陽透過視訊確診，而隨著大學陸續開學，南區一所國立大學也傳出全班聚餐K歌整班團滅的災情。

台中市診所協會理事長曾崇芳呼籲，國中、高中生應該一早起來就自行快篩，快篩陽性則應該在家裡自主隔離，而國小家長若自己的小孩有呼吸道的症狀，咳嗽、流鼻水、頭痛、發燒甚至噁心嘔吐，晚上10點之前要回報給學校當天快篩結果，如此才能避免未確診感染者到校，防止在學校傳播病毒。