議員段樹文建議將桃園榮家和八德榮家規畫為樂活長照園區。(蔡依珍攝)

台灣少子化、高齡化趨勢難擋，銀髮照顧是未來一大隱憂，桃園市議員段樹文15日直指占地10甲的桃園榮家和八德榮家是契機，應改建成大桃園安養中心，有醫療長照經驗完善照顧銀髮族、又能增加就業機會，桃園市長鄭文燦坦言榮民數量漸減，早晚要轉型，允諾先朝桃園樂活長照園區規畫。

「這是我一生最大的願望！」段樹文說，位於八德的桃園榮家及八德榮家占地非常廣，全盛時期安養約1萬名榮民，如今只剩下百位數，建議市府和榮家合作興建市民安養中心，還可以規畫大型醫院，向鄭文燦喊話：「所有台灣百姓會感謝你們的德政！」

「榮家轉型是必然的趨勢！」鄭文燦說，退輔會對於八德榮家及桃園榮家目前的政策是開放部分床位讓一般民眾自費申請，但數量不多，比例非常低，事實上，2個榮家最高可以收容1萬人，收容一般民眾完全沒有問題，他覺得也許可以從高齡醫學、長期照顧角度，把2個榮家轉型成為長照樂活園區。

鄭文燦說，考量榮家住民人數逐年減少，可以擴大更大的能量，把長照資源開放給一般市民使用，一樣可開放榮民優先入住，他不諱言雖然榮民的身分也略有擴大，例如參與823砲戰也視同榮民，不過這部分年齡都已經相當高了。

鄭文燦說，自己曾向退輔會多次反映，退輔會考量「榮民」專屬性，目前八德、桃園榮家跟板橋榮家的人數合一，大概還有5、600人，市府將持續與退輔會溝通，強調遲早要轉型，應該要早一點規畫成桃園樂活長照園區。