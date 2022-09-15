民進黨基隆市長參選人蔡適應15日公布他的創新、永續及青年政見，他表示，上任後將會在市府內成立科技創新辦公室、永續幸福辦公室、青年事務辦公室，透過跨局處的組織，強化相關施政服務。

蔡適應表示，15日是國際民主日，他特別選擇在這一天與國立臺灣海洋大學智慧航運研究中心前計畫經理孫瑞穗、中山區市議員候選人施偉政、七堵區市議員候選人林坤明及民進黨青年發展部主任蔡沐霖共同召開創新永續青年政見記者會。

蔡適應認為，近年來科技進步迅速，他會在專業建議下選擇適合基隆發展項目，推動市政平台數位化，讓市民生活不會落後於未來潮流。另一方面，許多國家在政府層級關注到孤獨問題，許多企業也陸續設立幸福長職務，於基隆長者比例很高，加上COVID-19疫情造成的身心影響，他期盼打造一座以人為本的關懷城市。

另外，蔡適應也指出，年輕人代表基隆現在與未來，各項政策應要即時回應青年需求，他會成立青年事務辦公室，搭配青年事務委員會，導入年輕活力思考，替基隆注入新生。

蔡適應也呼籲民眾在年底的九合一選舉中，一同面對憲法時刻，替18歲公民權投下贊成票。