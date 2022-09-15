就在美國政府對中國採取一系列投資與技術出口管制之際，蘋果公司打算在iPhone上使用陸製快閃記憶存儲晶片（NAND），卻引爆一場國家忠誠的政治鬥爭。美國內部相關人士批評，蘋果購入陸企長江存儲的晶片將「擾亂晶片市場格局」，增加iPhon等電子設備的安全隱憂，是「對美國的背叛」。

《美國之音》報導說，在拜登簽署《晶片與科學法》後，美國晶片製造商美光隨即宣布大規模投資計劃擴充記憶體晶片製造業務，並為此創造4萬個新的就業機會。而由於美光與大陸長江存儲之間存在著同業競爭關係，因此一些分析人士指責蘋果在iPhone內採用長江存儲的產品「扮演了提升中國公司地位的作用」。

蘋果公司計劃在iPhone14上採用陸製存儲晶片的消息最近被韓媒報導後引起關注，現在美國政界也在企業的慫恿下打出國家忠誠的旗號，對採購陸製晶片的美國企業進行政治鬥爭。共和黨籍參議員瑪莎·布萊克本（Marsha Blackburn）的前幕僚長、美國律師弗林特（Charles Flint）甚至直接將蘋果公司的做法形容為「背叛」(betrayal)國家，認為蘋果「削弱了美國的努力達成的戰略目標」。

弗林特目前主持一家專注於科技、電信與地緣政治的諮詢公司，實際是為企業擔任政府與國會遊說工作。他說：「蘋果實際上是在資助他們（中國）對抗美國的努力。我很不願意這樣形容，但這是一種背叛。」

一個名為「中國技術威脅」（China Tech Threat）網站共同創辦人、丹麥電信行業諮詢公司Strand Consult高級副總裁羅斯林．萊頓（Roslyn Layton）說，存儲晶片功能重要，因此有必要保障供應鏈中的經濟安全，如果供應商不是美國的，至少也應該是韓國、荷蘭、日本等友好國家，「這正是我們拒絕華為的原因」。

公開資料顯示，長江存儲成立於2016年7月，由紫光集團、中國國家集成電路產業投資基金、湖北省集成電路產業投資基金、湖北科投在武漢新芯的基礎上組建成立。據統計，長江存儲總投資約1600億元（231億美元）。

研究中國軍事和情報的美國軍事專家毛文傑（James Mulvenon）曾於2020年發表一份報告說，長江存儲與中國軍隊關係緊密，並積極參與解放軍現代化的努力。

報導引述專家分析說，在供應商中挑起價格戰爭奪，是蘋果的一貫做法，此一策略卻正中中共下懷，讓以不正當競爭起家的陸企成為戰局中的贏家。萊頓表示，由於獲得補貼進行低價搶單策略，長江存儲削弱了民主國家的內存晶片供應商的市場影響力，它打亂了過去10年來的市場穩定。弗林特則說，「蘋果上鉤了」。”

《美國之音》指出，美國政府近來對大陸的晶片產業進行一系列出口管制措施，主要集中在高端的邏輯晶片領域，包括用於人工智慧、量子計算等尖端技術。最近有跡象顯示，拜登政府正在考慮限制向中國存儲晶片製造廠商出口晶片製造設備。美國泛林集團（LAM Research）和應用材料公司是美國的主要晶片生產工具供應商，出口中國業務可能因此受到影響。

蘋果與長江存儲的合作關係受到了包括美國國會議員在內的更多檢視，共和黨籍國會參議員馬可·魯比歐（Marco Rubio）日前對媒體表示：「如果蘋果公司繼續這樣進行下去，它將受到聯邦政府前所未有的審查。」