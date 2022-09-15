部落命案! 28歲男疑遭毆致死 家屬控2同事共謀│中視新聞 20220914

南投原鄉部落12日驚傳凶殺疑雲，仁愛鄉1名林姓男子12日被2名同事發現陳屍工寮路邊，而林男當天早上才喝酒與2名同事發生口角，遭對方痛毆；據悉主嫌劉男在打人時，另名同事田男在旁觀看，甚至打電話說「我在修理人」，田男後來以1萬元獲交保，林男的繼父痛批「台灣司法就是這麼爛，社會才會這麼亂！」

據ETtoday報導，死者林男的繼父表示，他與林男相處10多年，早就視如己出，如今兒子喪命，全家都很難過；林父稱事發時警方第一時間還說沒有監視器拍到畫面，之後才改口說有，還要求家人不要與媒體聯繫，之後得知2兇嫌已交保，家屬們相當氣憤，他痛批「我們心裡不平！台灣司法就是這麼爛，社會才會這麼亂！」

據了解，28歲林男為仁愛鄉平靜部落居民，與劉男、田男是同事，平時借助劉男位於廬山部落的家，12日他被劉男、田男發現倒臥在一處工寮路旁身亡；警方初步調查當天早上林男酒後與劉男、田男起口角，遭2人毆打，林男被打後還到部落雜貨店買酒，下午2時就被發現倒臥工寮路邊死亡，2人報案時還供稱不認識死者。

警方強調一切仍在偵查中，死者是否遭2人傷害致死，或是在工寮喝酒後，因重心不穩從工寮跌落邊坡傷重不治，警方將調閱相關監視器，19日解剖遺體以釐清死因；而檢察官訊後認為劉男罪嫌重大，「有羈押之原因，但無羈押之必要」，諭知交保15萬元，因籌不到錢才遭羈押，而共犯田男仍以1萬元獲交保。