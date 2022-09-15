埔心茶業改良場南遷計畫引熱議，議員李家興直指茶改場已有近120年歷史，是楊梅之肺，更是茶推廣重要地標，南遷恐抹滅台灣茶葉發展歷史，地方強力反對，市長鄭文燦表示，農委會已允諾茶改場不會消失，僅是內部行政組織調整遷移，但他也認為總廠留楊梅研究人員上班比較方便，會持續和農委會建議，強調：「面積一坪都不會少！」

楊梅區議員李家興質詢指出，農委會在楊梅的茶改場為總場，已經有119年歷史，明年滿120年，歷史悠久且深具文化價值，但是卻傳出要遷往嘉義，強調茶改場扮演楊梅之肺，地方都非常不捨，市府應該向農委會極力爭取，將總場留在楊梅。

鄭文燦表示，農委會在大約3年前，在行政院的指示下，針對茶改場的總場是否遷到嘉義研議，目前還沒有正式定案，不過市府已經多次爭取，希望保留埔心茶業改良場，這一點農委會是贊成的，至於行政組織怎麼調整，還沒接到相關的訊息。

鄭文燦說，茶改場今年119年場慶的時候，農委會主委陳吉仲也有來參加，也表示說將來包括在茶葉、咖啡、草本飲料的研發上，茶改場都會扮演很重要的角色，重申茶業改良場很有歷史，未來這個園區當然是要保留下來。

鄭文燦說，雖然桃園茶區面積略有減少，但仍是國內茶葉文化產業發展重鎮，雖然農委會決定將總場行政單位移至嘉義、分場留在桃園，市府仍強烈表達「總場」一樣要留在楊梅，員工上班、研發工作都方便。