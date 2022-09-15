副總統賴清德啟動輔選，今(15日)首站到新北市為民進黨新北市長候選人林佳龍及市議員參選人等站台，現場有名婦人不適昏倒，救護車到場時已恢復意識，賴離開前特別停車下來關心，所幸婦人已無大礙。媒體人朱凱翔在《大新聞大爆卦》節目及臉書直批，賴再度上演「路邊行醫」老哏，無視救護車已在場有標準救護流程，忘記自己是抬轎者，竟大演起坐轎主角，大酸林佳龍喊過半恐得不到實質奧援。

朱凱翔表示，賴清德今天終於出手了，結果他老兄在那邊輔選林佳龍的時候，他又把自己當主角了。現場有一名婦人突然覺得很暈，賴神就馬上去為她看診（主持人馬千惠：路邊行醫？），協助她送醫什麼的，「欸，我心想，這老哏怎麼演不膩啊？難怪鄉土劇一演都是幾百集，同樣的哏演來演去，都是這樣子。」

「然後後來發現什麼呢？」朱凱翔指出，如果今天是掃街掃到一半，有婦人突然不舒服，你說賴清德上去關心，做一些簡單的處理，也就算了，今天的狀況是什麼？是那個婦人不舒服，已經有救護車來，急救人員已經把她請上救護車，賴清德還跑上救護車問，妳怎麼樣妳怎麼樣？吃顆糖吧！

朱凱翔直批，「欸，你滾遠一點好不好啊？誰管你是副總統，也不能這樣啊！人家急救是有SOP的，專業的救護人員已經把那婦人請上救護車了，你就閃邊啦！真正的緊急救護，有時候家屬都要排除的耶，人家有專業的SOP，有後送的機制跟時間的掌握，關你什麼屁事，你演夠了沒有啊？」

「所以看來蘇貞昌對林佳龍袖手旁觀，賴清德在那邊又忘了自己是誰。」朱凱翔說，賴清德忘記自己是抬轎的了，又急著要坐轎，又是老哏，「所以我覺得林佳龍好不好，你的問題恐怕不是喊喊數字就可以解決的。」