現代大學教授教學方式多元，創新模式已成各專業領域共識，元智大學管理學院財務金融學群副教授駱建陵，獲得財務管理學會（FMA）提名，進入2022年創新教學獎決選，將於10月的美國FMA年會角逐優勝，全球每年僅有3位教師能獲此殊榮，而駱也是亞洲首位入選FMA創新教學獎的教師。

FMA是財金領域歷史悠久的非營利國際學術組織，每年10月在美國各城輪流舉辦的年會更是全球規模最大的財務研討會，吸引各地學者參與。2018年起FMA舉辦創新教學獎，表彰具創新思維、可轉移性高且對高等教育有顯著影響的創新教學提案，每年僅有3位學者進入決賽，競爭十分激烈。

元智大學指出，駱建陵今年以「Replica Game： A Creative Pedagogy for Option Strategies (複製遊戲：選擇權交易策略之創意教學法）」的教學提案獲評審青睞，在衍生性金融商品課程中，透過原創互動遊戲，讓學生快速掌握選擇權交易策略原理。

駱建陵表示，選擇權交易策略對許多學生來說是複雜的進階章節，在進入課程前他設計益智遊戲，讓學生在遊戲中自然理解交易策略操作原理，目前已執行2個學期，獲得不少好評。

駱建陵提到，印象最深刻的是有某國立大學學生跨校來重修，稱讚此課程設計打通他對選擇權的任督二脈。對於入選創新教學獎，駱也說，這次提名對他意義重大，感謝校方對教師教學創新與品質的投入與支持。元智大學管理學院院長何建德表示，元智財金在學術研究表現亮眼，教師教學表現優異，駱獲得國際組織肯定，管院老師們也與有榮焉。

元智大學財金學群召集人暨EMBA主任羅懷均補充說明，過去入圍名單多為美國知名大學教授，僅有一位澳洲墨爾本大學與一位法國圖盧茲商學院老師獲選，2人都有多篇頂尖學術期刊研究成果，是國際知名度與影響力都很高的學者，這次駱建陵的創新教學提案獲肯定，是相當不容易的殊榮。