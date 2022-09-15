以GPS導航儀聞名的Garmin公司，或許在不知不覺之間已成為軍事電子大廠，除了俄烏戰爭期間，屢屢出現俄舕雙方的戰機都額外自購Garmin的手持GPS導航儀以外，現在他們正式獲得升級美軍F-5E戰機座艙的合約。

海軍科技(Naval-Technology)報導，戰術空中支援公司(Tactical Air Support)為美國海軍陸戰隊 ( USMC ) 和美國海軍的F-5機隊，選擇了佳明國際電子(Garmin International)的 G3000 綜合飛技面板升級方案，該合約是根據美國國防部(DoD) 的 F-5N+/F+ 航空電子設備重新配置標準化戰術增強/現代化 (ARTEMIS) 計劃。

該計劃的升級對象是美國海軍當中，專門做為陪練角色的F-5N假想敵部隊，其中包括前幾年從瑞士空軍購買的16架F-5E和6架F-5F，也會進行同等級的現代化改造，一旦完成升級，這批F-5E/F除了擔任陪練以外，也可適用更多的訓練課程。

Garmin航空部門和副總裁卡爾‧沃爾夫(Carl Wolf)表示：「很榮幸與戰術空援公司合作， Garmin 很自豪地看到，我們的綜合駕駛艙技術現已部署在 25,000 多架飛機上，也被美國軍方採用，有效增強了我們國家作戰人員的任務能力與安全。」

Garmin的G3000座艙系統，有一具大面積顯示器，和2個較小的觸摸式顯示器，可以快速的切換任務模式，提供新的戰術能力。還將解決舊版的類比航空電子系統存在的可靠性問題。

G3000系統可相容多種任務設備，包括軍用傳感器、頭盔顯示器和先進的主動電子掃描雷達，使它能夠最快速有效的兼容未來的新技術，兼容性很廣是G3000的主要優勢。

戰術空援公司是美國具有軍事背景的民間航空公司，承包模擬對抗作戰，以及其他非現役美軍戰機的維護與升級，旗下機隊以F-5E為大宗，其他機種還有A-29大嘴鳥攻擊機，SF-260輕型訓練機、三菱MU-2B飛機。