外商公司1名陳姓主管月薪30萬卻慘遭妻子戴綠帽，陳男曾幫妻子創立物流公司，卻變成妻子外遇客戶楊姓男子的開端，陳男發現2人極鹹濕對話，氣得對2人提告求償200萬元；高雄地院審理後，2人已侵害陳男配偶權，判2人應賠償陳男20萬元，可上訴。

依據判決書指出，1名在外商公司擔任主管月薪30萬的陳姓男子與妻子104年結婚，育有2名孩子，陳男還幫妻子創立1家物流公司，交給妻子掌管，然而，在110年5、6月間，陳男驚見妻子手機內與楊姓男子的親密對話，2人不僅已「老公」、「老婆」互稱，還互傳鹹濕對話，「昨天晚上舒服嗎？」、「喜歡第一次還是第二次」、「第一次是我舒服你又不舒服」、「第二次老公是不是很過分，硬給老婆，受不了」、「當然沒有，是太舒服，身體會酥麻」。

陳男孩發現2人不僅在110年5月間開車出遊，還在楊男貸款的豪宅裡「共同居住、生活」，甚至在隔年3月「牽手」進入酒店，陳男發現妻子外遇後，曾質問妻子「有外遇的婚姻我們一直有講，是不被允許的，而且我一直之前一直警告妳，妳都不聽」、「生意跟外遇有關係嗎？為什麼要用肉體去換？」，對此，妻子只希望陳男冷靜下來，別拆散2個小孩，希望孩子能在父母的陪伴下長大，陳男最終向2人提告求償200萬元。

高雄地院審理，宋女否認外遇，辯稱楊男是某公司負責人，因為業務往來認識，而2人聊天過程以「老公」、「老婆」互稱只是在開玩笑，而且當初楊男只知道自己有小孩，卻不知道有老公，2人也無逾越正常男女交往，且老公提到的訊息，是在討論足體養生館哪裡舒服。

法官審理宋女、楊男2人對話，認為一般朋友不會使用令人極易聯想與情色或與性有關係話題聊天，且2人內容並非討論足體養身館，2人聊天的內容已經逾越一般社會通念下異性朋友交往分際，破壞婚姻圓滿、安全及幸福，已侵害陳男配偶權，判宋女、楊男應賠償陳男20萬元，可上訴。