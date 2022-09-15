大陸澎湃新聞報導，2020年8月以來，人民幣對美元匯率在離岸市場首次「破7」。15日晚間，反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率，盤中跌破「7」這一整數關口，最低貶至7.0183。同時，在岸人民幣對美元匯率也逼近「7」關口，最低貶至6.9962。

本輪人民幣匯率下跌始於8月15日大陸央行下調中期借貸便利（MLF）利率之際，同時美元指數不斷刷新20年新高。隨著跌破「7」關口，本輪離岸人民幣對美元匯率已經累計下跌超過2600個基點，跌幅超過3.88％。

面對本輪貶值，大陸央行在5日出手，決定自15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行8％下調至6％。這是大陸央行年內第二度下調外匯存款準備金率。

面對這一輪貶值，大陸央行副行長劉國強5日在大陸國新辦吹風會回應稱，中國外匯市場運行正常，跨境資金流動有序，受美國貨幣政策的溢出效應雖然有影響，但是影響可控。

劉國強強調，人民幣並沒有出現全面貶值。他指出，近期主要是美國加碼貨幣政策調整，在美元升值背景下，SDR籃子裡其他儲備貨幣對美元都大幅度貶值，但是和其他非美元貨幣相比，人民幣貶值幅度是最小的。

今年以來，人民幣對歐元中間價升值了4.15％，人民幣對日元中間價升值了12.3％，人民幣對英鎊中間價累計升值了6.9％，對紐西蘭元中間價升值3.99％，人民幣對澳元中間價小幅貶值1.29％，對加元中間價貶值5.40％。

對於破7這一關鍵點位，中信證券聯席首席經濟學家明明指出，在強勢美元大背景下，人民幣匯率是否破7這一關鍵點位，已沒那麼重要，應理性看待國際形勢複雜多變下匯率的波動。

他指出，大陸央行可用於穩定匯率的政策工具較為豐富，包括但不限於啟動逆周期因數、調節企業跨境融資宏觀審慎調節參數等等。其中，「逆周期因數」將直接作用於人民幣對美元中間價報價模型，雖然當前仍無法明確央行是否啟用了「逆周期因數」、及部分報價行是否調整了中間價報價模型，但從歷史經驗看，上述該工具對於應對人民幣持續的單邊貶值行情非常有效。

光大證券也認為，今年以來，在人民幣匯率持續貶值的過程中，人民銀行幾乎未曾動用政策工具對匯率進行調節，表明當前人民幣匯率的波動區間仍在政策取向內，主要源於穩增長和保就業的壓力超過外部平衡，人民銀行對匯率的容忍底線有所提高。若貶值壓力超出政策容忍底線，不排除再次引入遠期售匯風險準備金、逆周期因數等政策調節工具。

劉國強在展望未來時強調：「人民幣長期的趨勢應該是明確的，未來世界對人民幣的認可度會不斷增強，這是長期趨勢。但是短期內，雙向波動是一種常態，有雙向波動，不會出現『邊市』，但是匯率的點位是測不準的，大家不要去賭某個點。合理均衡、基本穩定是我們喜聞樂見的，我們也有實力支撐，我覺得不會出事，也不允許出事。」