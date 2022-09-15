台化已規畫明年建置嘉縣第一間工安訓練虛擬實境VR體驗教室，今特別安排翁章梁體驗VR虛擬實境作業。（呂妍庭攝）

為感謝台化擔任領頭羊，嘉義縣長翁章梁致贈感謝狀給台化資深副總經理張宗遠。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁等人實地了解職場安全環境作業改善狀況。（呂妍庭攝）

為建立安全衛生管理制度，改善勞工職場環境，台灣化學纖維股分有限公司等企業成立「台化」安衛家族，成為嘉義縣第6個安衛家族，今成立記者會上，嘉義縣長翁章梁與台化資深副總經理張宗遠共同簽署安全衛生公約，另台化已規畫明年建置嘉縣第一間工安訓練虛擬實境VR體驗教室，今特別安排翁章梁體驗VR虛擬實境作業，體驗被電到的風險。

台化安衛家族特別邀請台灣化學纖維公司擔任領頭羊，張宗遠說，當安衛家族的領頭羊，台化倍感榮幸，也有壓力，承諾會盡所能達成任務，促進家族共同增進職場上的安全，也在公部門輔導下，希望不只達到人員安全，也能做到社會、環境上的安全。

翁章梁表示，勞工進入工作場域存在一定風險，透過企業端建立勞工安全意識及設備，讓勞工得到保障也避免重大職災風險，對人力的保存、人權都有很大影響，台灣已進入先進國家，對設備、職安、權利等價值應更積極重視，政府單位要求也愈來愈嚴格，這都是進步的象徵，謝謝台化願意做領頭羊。

嘉義縣目前有6個安衛家族，分別是2017年嘉酒安衛家族、2018年天珩機械安衛家族、2019年慈濟安衛家族、2020年羅門哈斯安衛家族，2021年達和環保安衛家族，及今天成立的台化安衛家族，縣府勞工暨青年發展處長陳奕翰說，安衛家族成員涵蓋金屬、化工、食品、鋼鐵業等，未來也會持續成立不同領域家族，落實「安全嘉義、我＋1！」政策。

今記者會上，除翁章梁與張宗遠共同簽署安全衛生公約，職安署南區中心副主任林棓司擔任見證人外，立委蔡易餘、縣議員林秀琴、陳文忠、陳福成等人也到場關心。