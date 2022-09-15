位於台中市烏日區光日路上的一家健身中心15日傍晚5點多發會員濺血命危意外。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

位於台中市烏日區光日路上的一家健身中心15日傍晚5點多發會員濺血命危意外，一名46歲的陳姓女會員和先生一起到健身房疑似操作槓鈴臀推造成頭部及頸椎流血、意識不清，經其夫請求協助，經消防局派員前往救護，傷者已無生命徵象，給予急救處置即送往中山醫學大學附設醫院搶救，目前仍生命垂危。

台中市消防局指稱，9月15日下午17時01分。該健身中心員工報案指稱，1名46歲女會員在店內跌倒頭部及頸椎流血，意識不清，需救護車前往協助。經派遣烏日分隊、出動救護車1輛、人員2名到場救護，發現該名傷者已無生命徵象，唯AED不建議電擊，後腦有1公分撕裂傷，給予急救處置後即送醫；至於事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

對此，健身中心表示，該會員和先生是在分店自行運動時，突然發生意外，現場立即給予協助並通報119、送往中山醫急救，店長目前陪同在醫院就醫。

據悉陳女是和先生一起到健身房運動，分別在重訓區自行運動，並非有專人訓練陪同在旁的課程，陳女當時是在操作訓練臀線的槓鈴臀推時，不知為何突然倒地，頭部、頸部受傷還鮮血直流，先生趕忙請求店內工作人員協助叫救護車，警方和店家都正在調閱監視錄影畫面釐清事故發生原因。

中山附醫表示，陳女頭部有撕裂傷，腦部和頸部送傷，送醫後救回心跳，但仍深度昏迷，目前插管急救，生命垂危。