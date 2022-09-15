台南市議員陳碧玉今天於議會質詢時，出示一張2歲幼兒小腿瘀青的照片，她表示，接獲新市區家長陳情小孩就讀某私幼的幼幼班疑似遭虐，家長詢問，幼兒園稱瘀青是「按摩穴道」所致。教育局長鄭新輝表示，針對這起私幼疑虐童的案件，南市府已介入調查，後續會依事實認定及處理。

陳碧玉今天以「2歲幼幼班課程有安排按摩？」質詢教育局，她說，新市區家長陳情，家中2歲幼兒入學沒多久變得焦躁又拒絕上學，家長還發現小孩2隻腳的小腿肚居然有大片瘀青，詢問老師，老師卻解釋是「按摩穴道」所致，她也要求教育局全盤檢討台南市幼幼專班的教學內容。

由於這名幼童嚴重拒學，家長原本要辦轉學，但因為各家幼兒園的幼幼專班都滿額，只能選擇退學。她也詢問教育局長鄭新輝，台南市幼幼專班可有安排上按摩課程？鄭新輝答詢指出，虐童零容忍是台南市重要政策，只要家長跟校方任何一個人提出孩子疑似被虐待，學校就要立即通報，若未通報，教育局會依規定究責未通報人員。

鄭新輝也強調，關於陳碧玉議員提出某私幼疑似虐童的案件，南市府目前已介入調查，後續將依事實認定及處理。