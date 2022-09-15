綾瀨遙（右）與長谷川博己暌違9年再度合作。（采昌提供）

日本「國民女神」綾瀨遙這回不當耍廢魚干女，在最新主演電影《救救旱鴨子》中，穿起泳裝化身積極向上的游泳教練，指導連把頭泡進水裡都怕得要命的「旱鴨子教授」長谷川博己如何游泳，讓他從學習中戰勝恐懼。對於演繹師徒情，雙方都大讚彼此非常適合各自的角色。長谷川不僅好奇綾瀨遙是如何打開入戲的開關，綾瀨遙更透露長谷川本人並非旱鴨子：「他真的很會游泳，看他拼命練習如何游得笨拙的樣子，非常令人印象深刻。」

該片為曾打造賣座愛情電影《花束般的戀愛》以及獲獎電影《東京夜空最深藍》製片公司「Little More」的暖心力作，透過笑中帶淚的故事，刻劃「旱鴨子男教授」與「人生只有游泳的女教練」之間，充滿希望與重生的感人物語。改編自知名作家高橋秀實的同名散文著作，導演更找來以《宅男的戀愛字典》勇奪日本奧斯卡最佳劇本獎肯定的渡邊謙作執導，並身兼劇本改編重任。全片翻轉傳統電影「英雄救美」套路，讓汗水、淚水、愛情、友情相互交織，不僅透過旱鴨子學游泳領悟人生哲學，更透過學習戰勝恐懼，並從游泳看待人生，值得觀眾進電影院細細品味。

男女主角更找來曾演出《家政婦女王》等知名作品的長谷川博己，飾演個性頑固的大學教授「小島遊雄司」。這也是長谷川在NHK大河劇《麒麟來了》詮釋明智光秀之後，再度擔綱主演的作品。至於指導他游泳的教練「薄原靜香」，則找來曾獲日劇學院賞、日刊體育日劇大賞、每日電影獎、橫濱電影節，以及藍絲帶獎「最佳女主角獎」肯定的綾瀨遙擔綱，這位對游泳教學充滿熱情的女教練，除了游泳以外，可說是什麼都不懂的怪咖，也因為她的詮釋而顯得閃亮動人。此外，還集結小林薰、麻生久美子、阿部純子等演技派群星共同演出。

綾瀨遙跟長谷川博己曾在NHK大河劇《八重之櫻》飾演過夫妻，《救救旱鴨子》則是他們暌違9年再度合體，且是首度共演電影，對於再度合作，長谷川博己表示：「儘管是暌違已久地再度共演，但她非常適合靜香這個角色。她渾身散發出雍容光芒，同時也具有安定拍攝現場的魅力，但她究竟是何時打開入戲的開關，也讓我非常好奇呢。」綾瀨遙則表示：「雖然有一陣子沒合作，但我認為他非常適合小鳥遊老師這個角色。」更進一步透露：「長谷川先生本來就博聞多識，以好的層面來說，喜歡講理的部分跟角色很像。」該片將於10月21日在台上映。