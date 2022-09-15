香港女星張柏芝和前夫謝霆鋒育有一對兒子Lucas和Quintus，離婚後，2018年無預警再生第三胎兒子Marcus，但不願透露「精主」的身分，也不讓外界知道Marcus的長相。昨（14日）張柏芝開直播工作，卻被Marcus要求安靜，讓她一度笑場；後來，張柏芝也分享帶Marcus買鞋的動態，小兒子難得入鏡。

張柏芝14日在IG開直播談保養，畫面中，她幾乎素顏，頭髮烏黑又濃密，狀態維持得非常好；不過張柏芝謙虛地表示，一個暑假過去，臉部長出曬斑，肌膚也變暗沉，向大家示範如何恢復昔日的透亮。

講解到一半，Marcus忽然打斷張柏芝，用英文連講數次：「Mummy you quiet.（媽媽，請你安靜）」，聲音奶萌卻又霸氣；原來他覺得媽媽開直播講話很吵，便提出抗議，這也是Marcus難得在鏡頭前「獻聲」，張柏芝聽完忍不住笑場，沒多久後繼續直播。

結束直播後，張柏芝帶著Marcus去賣場買球鞋，將過程記錄在IG限時動態，按照慣例的，Marcus的臉蛋藏得好好的，只有身體入鏡，上半身穿黑色短袖T恤，搭配黑白棋格盤七分褲，試穿一雙黑色帶有閃燈的運動鞋，對著鏡頭前後擺動，似乎挺滿意，張柏芝則在配文中好奇地問：「為什麼小朋友這麼喜歡閃燈鞋呀？」購物結束後，張柏芝帶著Marcus玩遊戲，享受天倫之樂。