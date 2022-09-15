眾所皆知美式賣場好市多（Costco）採會員制，購物時必須攜帶卡片，但其實它並不是第一個實行這種規則的賣場。一名網友日前在阿嬤家找到2張超懷舊的卡片，引發網路上熱烈討論，直說稀有度超高，還得特地和親友借來使用，除此之外，也有許多人勾起當年無法入場的痛苦回憶，被迫寄放在賣場外等了好長一段時間。

原PO在臉書《爆廢公社公開版》發文表示，在阿嬤家中意外挖到寶，從他分享的照片中可見，桌上擺放著兩張卡片，雖然有經過護貝處理，但仍看得出年代久遠，一張是全聯福利中心會員供銷品購買證，另一張則是「萬客隆卡」，原PO還特別註明：「小時候不給進去」。

貼文曝光後，勾起許多人的回憶，直說是時代的眼淚，有網友表示，以前去逛全聯福利中心，一定要有購買證才能進去，「跟媽去福利中心很爽，限軍公教」、「比好市多還嚴格」。

而「萬客隆卡」更是引起熱烈討論，「萬客隆卡超難辦，都要用借的」、「小時候最不喜歡去萬客隆，身高不夠高不給進，常被丟在門外」、「小時候身高不夠，只能像看門寵物一樣站在量身高的門口等媽媽，超級淒涼」、「小時候超愛去萬客隆的兒童遊戲區，大概要兩個小時後才會被領回」、「太神啦！小時候努力想長高，就為了可以進去逛一次」。

「萬客隆」其實是台灣最早成立的量販店，1989年自荷蘭引進，規定禁止12歲以下兒童入場，但自助式批發倉儲的經營模式，讓萬客隆一度風靡全台，快速發展至12家分店，後來卻因故在2003年3月結束營業。