蔡淑臻出席保養品代言活動，露出修長美腿。（PROJ晶珂提供）

演技多次受到肯定的蔡淑臻，再度入圍本屆金鐘獎，爭奪迷你劇集女主角視后寶座，今（15日）她出席保養品代言活動，透露得知入圍很驚喜，「因為今年戲劇大躍進競爭激烈，能夠入圍很幸運。」如果自己沒有上台領獎，她最希望邵雨薇能夠獲獎，「我們先前合作過，她是非常認真的女孩。」

蔡淑臻已陸續和造型師討論金鐘戰袍，笑稱會在意自己是不是紅毯第1美，「但第1美到底要多厲害呢？不然前5美也不錯，會有版面。」這次戰袍會走性感路線嗎？她坦言因為筋膜舊疾復發，已經很久沒有運動，腹部也長了些肉，對自己身材沒有自信，幽默說：「不想露胸，可能露個小腿，不然露臉好了。」

先前合作《女外科》但已退出演藝圈的朱軒洋也入圍視帝，是否有恭喜他？「找不到他啊，因為他把通訊軟體刪掉，不過他應該知道我會恭喜他。」而《女外科》第1季大獲好評，她也透露正在籌備第2季，不過目前還在編劇階段，得等劇本出來才能找資金、選角。

擔任製作人兼主演的蔡淑臻給自己不小的壓力，「如果第2季沒做好，大家是不是就會不喜歡我了。」她也希望朱軒洋能夠回鍋演出，「因為觀眾很喜歡他，他能回來是最好，但要把劇本寫完再跟他談談看。」

而好友溫升豪被周刊拍到深夜入李杏香閨，她說還來不及關心他，但以製作人的經驗替他講話，「我覺得就是開編劇會議而已，我也參與過前製，要花的時間很多，不是隨時有個地方可以讓你討論，我也常常去製作人家開會。」

蔡淑臻雖已經47歲，但保養得宜皮膚仍吹彈可破。她坦言之前不會特別為了參加金鐘獎做保養，但因為這次身為代言有很多禮遇，可以卯起來使用保養品，好好慰勞自己。