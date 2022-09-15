日本傑尼斯男團「NEWS」成軍邁入20週年，近日正在日本進行時隔1年半的巡迴演唱會，小山慶一郎、增田貴久、加藤成亮3位團員除了承諾今後只會為粉絲帶來「好消息」外，也不忘抽空問候台灣粉絲、宣傳新專輯《音樂》，更喊話想再次來台北小巨蛋開唱，該專輯也在發行首週以10.6萬張銷量奪下日本Oricon公信榜冠軍，刷新自身紀錄，成為他們的第13張冠軍專輯。

歷經風風雨雨，NEWS首次以3人體制出專輯、辦演唱會，團員們感慨萬千。提到3人體制的首張專輯《音樂》的理念，增田在演唱會上提到「用音樂一決勝負，一開始是很害羞的」；加藤則說「個人活動很充實的同時，我覺得我們3人集合的理由就是『音樂』了」；小山表示「每天會在家裡看錄影畫面檢討，我想說3個人的NEWS也做得到嘛」，展現出對新生NEWS的信心。

本次巡迴期間，他們特別錄製影片給台灣粉絲，表達對台灣粉絲的感謝及想念。其中提到之前來台開唱連吃了好幾天小籠包的趣事，當事人增田表示「請再讓我們去台灣」，下次來台期間同樣想一直吃小籠包。也小山希望在為期2年的20週年慶祝期間有機會跟台灣粉絲一起慶祝，也放話今後會有很多訊息要傳達給台灣粉絲。

NEWS第12張正規專輯《音樂》，誠如專輯名稱所示，團員3人一起用「NEWS」的身份與音樂真摯相對，以至今為止的經驗為根基，在各自擅長的領域進行創作。其中還加入許多豪華陣容，包括邀請松隆子朗讀加藤成亮創作的短篇小說作為串場；〈猶如跑吧美樂斯〉一曲中請到武田鐵矢作詞；另外也有繼〈weeeek〉之後，暌違15年再次由GReeeeN提供新曲〈三劍客〉。《音樂》台壓版將於明（16日）正式發行。