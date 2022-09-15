英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間9月8日安詳離世，享耆壽96歲，王儲查爾斯三世自動繼位成為國王，於英國時間10日正式宣告即位英國國王，國葬儀式將於19日在倫敦西敏寺舉行，各國代表和英國皇室成員將會出席送別史上在位最久的君主，有皇室迷認出曾擔任女王最高級別護衛的蘇格蘭君官隨行守護靈柩，和威廉王儲的同框畫面令許多網友大讚，被他對王室的忠心所感動。

據《每日郵報》報導，隸屬皇家蘇格蘭兵團第5營的湯普森少校（Jonathan Thompson）暱稱強尼（Johnny），曾擔任女王最高級別護衛。女王過世後英國民眾發現他陪伴在新國王的身邊，成為查爾斯三世的侍從武官，頻頻在王室活動上露面，包括查爾斯9日首次公開以英國君主身分出巡，還有當天護送首相特拉斯（Liz Truss）到白金漢宮覲見查爾斯，10日的登基會議也能看見他的身影。

湯普森（右）護送特拉斯（左）。（圖／路透）

湯普森時常穿著英國特色的格子厚毛呢短裙，腰間掛著大大的毛皮袋，14日女王靈柩離開，湯普森同行陪伴移靈至西敏廳接受瞻仰，許多民眾注意到他站在皇室成員身後，一度和王儲威廉王子同框，讓網友在社群平台上分享照片，更直接大讚：「我最愛的二個男人！」

Prince William and Major Jonny Thompson pic.twitter.com/B9c5RpvG3r — Poison Ivy (@poison_ivy007) September 14, 2022

湯普森憑藉英俊的外貌和與王室的關係，成為網友討論的焦點，有些人開心表示「以後就能經常看到他了」；也有人為他難過，畢竟在此之前他服侍女王多年「我覺得他看起來很悲傷，他真的很忠於王室，祝福他」。

Her Majesty the Queen enters Westminster Hall, London accompanied by Major Johny Thompson (equerry to King Charles) #QueenElizabethII#KingCharlesIII#MajorJohnny pic.twitter.com/JoXSwRnXwV — Royal Palace View (@view_palace) September 14, 2022