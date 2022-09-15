富邦悍將15日在台南「開箱」新洋投安得勝，但他中職初登板投不滿1局，因隊友2次失誤，自己也被敲8支安打，狂失9分提前退場，而他這9分中僅1責失。
1局下獅隊前2棒陳傑憲、潘傑楷都敲安上壘，安得勝讓第3棒羅薩敲出內野滾地球，但三壘手辛元旭發生失誤形成滿壘，林安可內野滾地球趁傳上壘助隊先馳得點，胡金龍安打再下一城，陳鏞基打出游擊滾地球造成游擊手王勝偉失誤。
獅隊單局靠著2次失誤、8支安打猛攻9分，也把安得勝打退場，單局攻下9分，寫下隊史單局第2多得分紀錄，隊史首局最多得分是2003年4月30日的13分。而聯盟首局最多得分紀錄是1994年3月28日味全龍隊俊國熊，味全在1局下攻得14分。
安得勝一軍初登板僅留下0.2局、用44球，被敲8支安打、失9分（1責失）黯然退場；過去洋投初登板單場失最多分是2003年第一金剛的卡文，他投4局失10分中有8責失。
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