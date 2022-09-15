烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）座車深夜在首都基輔與一輛私家車相撞，經醫生檢查後並無大礙，而事發現場畫面曝光，旁邊停著一輛車頭毀損、駕駛座安全氣囊爆開的車子，而車旁躺著一名受傷的男子正接受醫療人員的治療。

每日郵報報導，這起事故發生在基輔勝利廣場，畫面可見，一輛嚴重毀損的車子停在十字路口中央，旁邊躺著一名褲子有血跡的男子，頭部包著繃帶，並蓋著一條毯子接受醫療人員和軍方人士的治療。據報導指出，傷者明顯還有呼吸。

First aid to a victim in an accident with Zelensky car https://t.co/GSD3MoKENl pic.twitter.com/YksGlq7ZeW — RиssiаnMarкеt (@runews) September 15, 2022

澤倫斯基發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nikiforov）表示，澤倫斯基陪同的醫療人員為這名傷者急救，並送上救護車。但並未詳述此人狀況，也沒有透露更多有關事故的細節。

而在畫面中看不見澤倫斯基及其隨行車隊，私家車的車頭前方嚴重毀損，駕駛座的安全氣囊爆開。澤倫斯基在車禍後仍按慣例發表全國演講，讚揚在前線取得勝利的烏軍，「烏克蘭人再度做到其他人認為不可能的事情」。報導稱，這次談話較平時稍晚召開。