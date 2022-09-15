上海合作組織峰會(SCO)今年在烏茲別克的古城撒馬爾罕舉行，大陸國家主席習近平在星期三就到了，而俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)是在周四抵達。這是他們自俄羅斯入侵烏克蘭戰爭以來的首次會晤，進行單獨協商。

路透社報導，習近平也是自COVID-19大流行以來，首次出國訪問，選擇撒馬爾罕也是有意義的，這是古代絲路的中間城市，大陸提倡的一帶一路，其中就有中亞絲路經濟帶。

俄羅斯與中國大陸都面臨遭到西方抵制的窘境，雙方的會面就有互相幫助的目的。•普京讚揚近平在烏克蘭衝突問題上的「平衡立場」，同時斥責美國在台灣問題上挑釁。

習普會15日登場，圖為中國國家主席習近平正對俄羅斯總統普丁發言。（圖／翻攝自俄羅斯衛星通訊社影片）

戰爭爆發以來，習近平其實沒有特別去表態支持哪方，沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的行動，也沒有順應克宮所說的「特殊軍事行動」，即使如此，普丁仍讚揚了習近平在烏克蘭戰爭中的立場，表示他理解「北京對這場衝突有疑問和擔憂」

普丁（右） 在9 月 15 日星期四於撒馬爾罕舉行的上海合作組織（SCO）峰會期間，與土庫曼總統塞爾達爾·別爾德穆哈梅多夫握手。（圖/美聯社）

普丁說：「我們高度重視的中國朋友，在烏克蘭危機中保持著平衡立場。對此我們完全理解你的疑問和擔憂。在今天的會議上，我們當然會解釋我們的立場。」

說到台灣海峽問題，普丁明確支持支持中國大陸，他說：「我們堅定地堅持一中原則。我們譴責美國及其夥伴在台灣海峽的挑釁行為。他還批評，建立單極世界的企圖，已呈現出醜陋形態。」

普丁另指出，2022年俄中貿易額將創歷史新高，未來將突破2000億美元。

習近平表示，中國願與俄羅斯一道努力，樹立一個負責任的大國榜樣，發揮領導作用，使不斷變化的世界走上可持續和積極發展的道路。他還表示願與普丁總統就國際議程和共同關心的問題交換意見。