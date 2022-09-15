失敗模式？民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，從公廁、慈濟到近日盜圖風波，甚至連照片臉沒看鏡頭都成為話題。前立委郭正亮今(15日)在《大新聞大爆卦》節目指出，陳時中陷入當年連勝文的現象，就是他想表達的主張沒什麼人在意，注意力都集中在抓他的失言出包，加上他群眾魅力親和力不足，甚至連勝文還比他有趣，形成他犯的錯比連勝文更嚴重，讓人覺得是每個禮拜都要道歉的候選人。

郭正亮表示，陳時中本人就是沒有群眾魅力，然後親和力也不足，走進群眾就感受得到。主持人馬千惠問，他不是說「有誰不喜歡我」嗎？郭正亮：「那個只是講給自己聽的啦，我們講的那個群眾魅力是說，你講話人家會注意聽，他現在不是，他現在講話人家注意要抓包，完全不一樣嘛。」

「他現在有點(像)當年連勝文跟姚文智的組合。」郭正亮指出，人家連勝文好歹最後政黨牌還是穩住了，還選到41％，因為那是一對一，「可是連勝文那個一直玩一直玩一直玩，我覺得還比陳時中有趣啊。而且那年柯P的文宣團隊實在太厲害了，那就對比出連勝文就是一直犯錯。」

郭正亮強調，「可是連勝文犯的錯還沒有他嚴重！可是那個時候連勝文就造成一種現象，網路很多人都在抓包，所以連勝文選得很痛苦。他有時候覺得他是認真地想要表達什麼，人家都沒有注意聽，都在準備抓包，陳時中現在就有點類似那樣。就他覺得他好像選得很認真，要提出什麼，可是人家在抓包，說你這樣好像露出地中海禿耶，怎麼沒有面對鏡頭？事實上沒有在注意他要表達什麼嘛，(而)在注意他又出問題了，然後覺得他好像(是)每個禮拜都要道歉的候選人。」