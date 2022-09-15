海外旅遊逐漸復甦，瞄準台灣市場潛力，瑞士國家旅遊局今年首次在台灣推廣秋季主題「你需要多彩秋季，你需要瑞士」，並於今（15日）舉辦記者會分享目前瑞士旅行產業的復甦情况。瑞士國家旅遊局新任大中華區主任常典娜表示，今年4月1日起瑞士取消全部防疫措施、5月2日起取消旅行限制後，上半年瑞士全球遊客過夜數較2019年同期相比已恢復近90%，現在尤其期待台灣遊客能早日回到瑞士旅遊。

常典娜表示，2019年來自大中華區的客人在瑞士飯店住宿夜次已達180萬，瑞士國家旅遊局對大中華市場充滿信心，而台灣更是瑞士國家旅遊局聚焦的中心，2010至2019年間，台灣旅客在瑞士停留的夜次成長高達376.5%，2019年總計26萬1945個夜次，而香港及大陸則成長161.8% 與 246.7%。

在數據中可發現，來自台灣的旅客特別喜歡親近大自然及戶外活動，讓旅客最方便地持一券就能在瑞士搭乘火車、巴士跟船的「瑞士旅行通行證」，2018及2019年間成長23%；2019年，台灣旅客個人的消費金額是中國旅客個人的整整20倍。2023年開始，瑞士國家旅遊局將重點關注台灣旅遊新趨勢、回應分眾市場需求、及推廣永續旅遊。

深耕歐洲自助旅遊的飛達旅遊表示，自5月開始，以歐洲火車票券的銷售來看，幾乎每個月就比前1個月有翻倍成長的成績，這對近3年都處在市場寒冬的旅遊業者來說，已相當欣慰；其中詢問度最高的，就屬自助旅行相當方便的瑞士。

瑞士作為世界著名旅遊目的地，不僅有多樣的旅遊資源，四季也各具迷人風情。秋季時，可搭乘便捷多樣的全景觀火車，欣賞沿途秋色，沉浸式體驗秋天自然風光的魅力；或在氣候適宜的阿爾卑斯山區登高望遠、徒步騎行，感受令人心曠神怡的壯麗秋景；也可在城市中享用豐收季節的傳統時令美食美酒，品嘗原汁原味的秋意；還能在清新純淨的金秋大自然中放鬆療愈，恢復身心活力。

瑞士四季都有不同的迷人風情與旅遊體驗。（瑞士國家旅遊局提供）

作為倡導永續發展的先驅，瑞士國家旅遊局也將「瑞式永續旅遊」（Swisstainable）作為目標和己任，鼓勵遊客親身近距離感受大自然、體驗當地文化、消費當地産品，更深入和專注探索瑞士；同時攜手瑞士國際航空公司、瑞士交通系統、伯連納景觀列車/冰河列車少女峰雙子湖區游船、琉森湖區、日內瓦湖區、格勞賓登州、提契諾州、蘇黎世、日內瓦、巴塞爾等瑞士各地旅遊資源，為瑞士打造出夢幻休閒與商務目的地、養生勝地，以及理想婚禮舉辦目的地的形象定位。

若想方便又划算地在瑞士遊山玩水，飛達旅遊即日起至10月31日推出「瑞士旅行通行證」7折促銷，適用旅行期間自9月19日至2023年4月30日，飛達旅遊更加碼獨家贈送市值680元的5GB歐洲網卡，限量50名，送完為止；此外也推出獨家瑞士套票優惠，有瑞士旅行通行證＋少女峰旅行通行證、策馬特群山通行證等登山券，讓旅人以優惠價格遊瑞士。