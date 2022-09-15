邕聖祐飾演女主角的初戀。（車庫娛樂提供）

《我只是個計程車司機》製作公司推出的新片《人生真美麗》，找來柳承龍、廉晶雅、邕聖祐、朴世阮主演，由《分秒幣爭》崔國熙導演執導，集結《雞不可失》編劇、《搖擺男孩》音樂導演、《寄生上流》剪接師、《燃燒烈愛》造型師齊力打造的感人催淚電影。預告中可看到柳承龍、廉晶雅演繹現實夫婦的模樣，在動人音樂和歡樂歌舞的陪襯下，他們的演技也令人十分動容。

崔國熙導演表示：「一開始讀劇本時讀到流淚，想起自己的母親和妻子，也對『世妍』和『振奉』的情感產生共鳴，所以哭得很慘，太喜歡這個故事了，便決定執導本作。」柳承龍也透露片中溫暖描繪夫妻、家人等人生故事，再以歌曲的方式錦上添花，相信能勾起大家的美好回憶，他說：「這是部能讓各位產生共鳴，這是部有歡笑、有淚水的動人之作！」廉晶雅則透露：「讀了劇本後哭得很慘，我心想這一定要由我來接演才行！」

柳承龍曾出演《雙面君王》、《7號房的禮物》、《鳴梁：怒海交鋒》、《雞不可失》這4部締造千萬觀影人次傲人成績的作品，這次他與廉晶雅飾演一對夫婦，對於所詮釋的傲嬌丈夫「振奉」一角，柳承龍表示：「『振奉』厭倦職場生活，覺得人生過得很辛苦，但他其實是個很溫柔可愛的丈夫。」導演也透露柳承龍有許多令人驚喜的即興演出，感到很敬佩。而對於和廉晶雅飾演夫妻的合作默契，他則說：「廉晶雅就是『世妍』本人，有些部分也和我現實生活中的妻子很像，像是有迷糊的一面。」

廉晶雅藉由《天空之城》、《飆風特警隊》、《青春催落去》、《外星＋人》等作展現多變的戲路，這次她在片中飾演尋找記憶中的初戀的妻子「世妍」一角，她說：「活潑開朗『世妍』是名很堅強的女性，身為母親、妻子的她總是努力做好每件事，覺得和我自己滿像的。」而對於挑戰演出20歲，「看劇本時還不曉得要親自演出角色20多歲時的戲份，不過當我和柳承龍親自嘗試時真的很有趣，是很棒的經驗。為了要有20多歲時的感覺，就盡量讓聲調變高一點，唱歌時也盡量展現出柔弱的一面。」她還坦言外貌的部分也用了許多CG，看起來變得稚嫩許多。

限定男團「Wanna One」成員出身的邕聖祐，則飾演女主角的初戀「政宇」，他說：「『政宇』這名學生的夢想是成為主播，個性十分溫柔，也常掛著笑容，所以很受歡迎，是誰都曾夢想過的初戀角色。」特別的是，該片也是邕聖祐首部拍攝的大銀幕作品，他表示能和自己尊敬的前輩們合作，令他相當緊張不安，但也非常期待，「很榮幸能參與電影演出，這次挑戰要唱歌、跳舞的電影，對我來說一切都很新鮮、有趣！」也十分樂在其中，「有許多受到大眾喜愛的音樂，覺得很棒！雖然也有困難的部分，但真的非常開心。至今我所學的舞蹈和歌曲，彷彿都是在為能接演這部作品做準備一樣，練習時也令我感到期待不已！」

片中的音樂選自韓國1970年代至2000年代耳熟能詳的音樂，至今在韓綜、韓劇中也常出現這些歌曲，臺灣觀眾也一定不陌生，包括「韓國搖滾教父」申重鉉的〈美人〉、「國民歌王」李文世的〈早鳥優惠〉〈無法預測的人生〉〈單身禮讚〉〈哀愁〉、Toy的〈熱情的告別〉、李承哲的〈睡不著的夜裡〉〈不要說再見〉、林炳秀的〈冰淇淋之戀〉、李笛的〈幸好有你〉等令人感到幸福的樂曲，在這些歌曲的襯托下，《人生真美麗》將藉由心動的初戀、朋友之間的真摯情誼、溫暖的家庭之愛等動人情節，完美呈現人生的喜怒哀樂，是部帶有正面力量的動人之作。

《人生真美麗》故事敘述世妍（廉晶雅 飾）為了木訥的丈夫振奉（柳承龍 飾）和孩子奉獻一切，某天她卻發現自己時日無多。不知該如何面對接下來的日子的世妍，她想要的最後的生日禮物竟是尋找自己的初戀，面對這荒唐的要求，即使振奉百般不願，最後仍陪妻子踏上尋找初戀之旅。總是爭吵不休的夫妻倆，在旅程中想起他們曾閃耀無比的過去，珍貴的回憶一個一個地湧現，究竟世妍能否找到自己的初戀呢？他們的旅程能順利結束嗎？將於10月14日在台上映。