「13屆金音創作獎」在15日公布完整入圍名單。（文化部提供）

「13屆金音創作獎」入圍名單於15日公布，由本屆評審團主席許哲珮、Leo王、三牲獻藝、恐龍的皮、血肉果汁機等嘉賓，於臺北流行音樂中心表演廳1樓前廳迴廊揭獎，並由文化部常務次長李連權公布特別貢獻獎得主為知名樂器行創辦人謝明通（阿通伯）。

本屆金音創作獎由許哲珮擔任評審團主席，今年共計3725件作品參賽，經評審團評審後計有111件作品入圍，將角逐21個獎項，熊仔、野東西、旺福樂團各入圍5項，並列入圍大贏家。

談到今年的死亡之組，許哲珮笑說，每個獎項都是，並舉例為搖滾專輯、最佳專輯、各個類型的音樂專輯獎、樂團、新人等作品都很優秀，「包括連樂手都競爭很激烈，樂手都有各自專長樂器，怎麼在專輯中表現突出，很不容易」。

第十三屆金音創作獎完整入圍名單如下：

【不分類型獎項】

■ 最佳專輯獎

《夢境》／大象體操 (製作人：大象體操)

《愛情一陣風》／李權哲 (製作人：李權哲)

《PRO》／熊仔 (製作人：熊仔、rgry、李權哲、FunkyMo)

《ON》／明馬丁 (製作人：程杰、明馬丁)

《BEANSTALK》／YELLOW黃宣 (製作人：余佳倫、YELLOW黃宣)

《LÜCY》／LÜCY (製作人：海大富)

■ 最佳樂團獎

宇宙人／《理想狀態》

大象體操／《夢境》

野東西／《溯》

旺福／《你好我好大家好》

13月終了／《和你蠻像的一隻》

■ 最佳創作歌手獎

黃玠瑋／《游牧》

朱頭皮／《防疫清冰箱》

李權哲／《愛情一陣風》

葉穎／《活得像自己的名字》

熊仔／《PRO》

YELLOW黃宣／《BEANSTALK》

■ 最佳新人獎

珂拉琪／《MEmento・MORI》

Haezee黃瑋昕／《LOVE MAZE》

Robot Swing／《SYSTEM BOOTING...》

LÜCY／《LÜCY》

雷擎／《Dive ＆ Give》

■ 最佳樂手獎

方Q(方奎棠)／《理想狀態》／貝斯

張凱婷／《夢境》／人聲、貝斯、鋼琴

賽克(蔣沅融)／《溯》／吉他

明馬丁／《ON》／鋼琴

徐研培／《In My Place》／吉他

簡道生／《壞爸爸》／貝斯

鄭宇泰／《長笛節奏盒》／長笛

刁鵬／《日日》／中國笛／簫

■ 最佳現場演出獎

《溯》／野東西

《聲子蟲《A DECADE》》／聲子蟲

《蘇珮卿 ＂This Is...＂ VIP音樂會》／蘇珮卿

《旺福《俗女的歌》Live音樂會》／旺福

《百合花不是路專輯發片專場》／百合花

■ 亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）

《逗號與句號之間》／無形建築

《AM：PM (Acoustic)》／Stephanie Poetri

《호랑이 담배피던 시절》／모던국악프로젝트 차오름

《SNACKTIME》／ATARASHII GAKKO!

《Keep On Kickin' It》／Mickie Yoshino

【類型音樂獎項】

■ 最佳搖滾專輯獎

《Year of Fate》／傻子與白痴

《夢境》／大象體操

《Holy Trip!》／TRASH

《溯》／野東西

《告訴我他們都在本來的什麼地方》／當代電影大師

■ 最佳搖滾歌曲獎

〈不是路〉／《不是路》／百合花

〈蘭嶼幣〉／《溯》／野東西

〈我要殺光浪漫殺死詩〉／《告訴我他們都在本來的什麼地方》／當代電影大師

〈傷心地獄芳花引魂〉／《MEmento・MORI》／珂拉琪

〈No Mercy〉／《No Mercy》／無妄合作社

〈浪潮〉／《正常人的條件》／The Tic Tac

■ 最佳民謠專輯獎

《新寶島康樂隊 第12張剪剪花》／新寶島康樂隊

《O Milaladiway 詠歌者》／Suming 舒米恩(舒米恩・魯碧)

《pongso no Tao》／陳建年

《LÜCY》／LÜCY

《等路》／邱舒

■ 最佳民謠歌曲獎

〈阿喜A車車〉／《新寶島康樂隊 第12張剪剪花》／新寶島康樂隊

〈白薯，月光山〉／《今本日係馬》／羅思容與孤毛頭樂團

〈莎喲娜拉〉／《你好我好大家好》／旺福

〈isahini〉／《LÜCY》／LÜCY

〈雙月之下 II〉／《Árcaron方舟｜雙月樂途二部曲：沙海迴響》／YK樂團

〈廢人歌〉／《身心靈大全集》／奇哥(蔡坤奇)

■ 最佳嘻哈專輯獎

《EARTHBOUND》／瘦子

《姚中二》／MC HotDog熱狗

《TAKE A BREATH》／影子計劃

《黃昏》／張伍

《PRO》／熊仔

■ 最佳嘻哈歌曲獎

〈Way Up〉／《EARTHBOUND》／瘦子

〈他們根本不是Rapper〉／《姚中二》／MC HotDog熱狗

〈鬼〉／《黃昏》／張伍

〈能火〉／《PRO》／熊仔

〈覺 Ft.大支 (Prod. Huangfu)〉／《覺 Ft.大支 (Prod. Huangfu)》／草屯囝仔

〈跑馬燈〉／《跑馬燈》／ØZI

■ 最佳電音專輯獎

《八仙》／三牲獻藝

《BELTA》／Oberka

《萬象》／笑琴

《摩音寺》／MICO劉為

■ 最佳電音歌曲獎

〈七匡乙咚〉／《八仙》／三牲獻藝

〈King of Bhangra〉／《BELTA》／Oberka

〈On Friendship (feat. 阿爆(阿仍仍))〉／《ON》／明馬丁

〈Happiness Is Overrated (feat. Whisky Cat ／方Q) 〉／《Happiness Is Overrated (feat.

Whisky Cat ／ 方Q)》／Ń7ä

〈亞細亞鬥士〉／《沙羅曼蛇 - 亞細亞鬥士》／沙羅曼蛇

■ 最佳爵士專輯獎

《熟》／胡朝明

《融合世界》／Tonic 5

《你聽過Beige嗎》／陳穎達

■ 最佳爵士歌曲獎

〈On Truth (feat. 張為智)〉／《ON》／明馬丁

〈給老天爺的悄悄話〉／《給老天爺的悄悄話》／陳含章

〈戰鬥前夕〉／《交織的平行》／邱立婷爵士樂團

〈Eyes〉／《暫時集合 This Temporary Ensemble》／9m88

〈南門路上〉／《南門路上》／薛詒丹

■ 最佳節奏藍調專輯獎

《99％ Angel 》／Karencici

《BLUE LEAK ／ 水體》／問題總部

《LOVE MAZE》／Haezee黃瑋昕

《2622》／Julia 吳卓源

■ 最佳節奏藍調歌曲獎

〈99％ Angel〉／《99％ Angel 》／Karencici

〈信你才怪（feat. YELLOW黃宣 ）〉／《LOVE MAZE》／Haezee黃瑋昕

〈尷尬的浪漫〉／《事情是這樣的》／Matzka 瑪斯卡

〈切歌 feat. ABAO阿爆＆Brandy〉／《給》／徐佳瑩

〈Real World〉／《Dive ＆ Give》／雷擎

■ 最佳另類流行專輯獎

《call me 90》／Chick en Chicks

《愛情一陣風》／李權哲

《你好我好大家好》／旺福

《BEANSTALK》／YELLOW黃宣

《cinevuan 7鄰86號》／Matzka 瑪斯卡

《和你蠻像的一隻》／13月終了

■ 最佳另類流行歌曲獎

〈游牧〉／《游牧》／黃玠瑋

〈新世紀的女兒〉／《水逆》／鄭宜農

〈星座學家(feat. 9m88)〉／《PRO》／熊仔

〈我和牙醫有個約會〉／《你好我好大家好》／旺福

〈你們長得蠻像的〉／《和你蠻像的一隻》／13月終了

〈拉麵公子 〉／《鶴園》／鶴

【評審團獎】

■ 評審團獎

珂拉琪／《MEmento・MORI》

【特別貢獻獎】

■ 特別貢獻獎

謝明通 (阿通伯)