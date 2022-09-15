36歲女藝人夏語心畢業於台北藝術大學舞蹈系，擅長芭蕾舞和現代舞，曾是綜藝節目《大學生了沒》和《全民最大黨》的固定班底，後擺脫女丑形象轉型成為模特兒和演員，2016年和舒子晨和茵茵共組新團體犯規小姐，活躍於綜藝節目和電視劇中，在社群平台擁有96萬粉絲；近日她帶寵物出門，不料被陌生小孩踢了一腳，氣得她當街開罵。

夏語心昨（14）日在facebook發文，透露帶寵物狗「黑皮」出門上廁所，結果遇到一位不認識的小朋友，對方在沒有任何理由的情況下踹了黑皮屁股一腳，讓愛寵物的她瞬間理智線斷掉，當眾怒斥小孩和家長，不過她事後冷靜回憶此事，還是覺得有些不安，因此上網發文反問大家：「應該不為過吧？」

該貼文立刻獲得許多網友熱烈回應：「沒往那個人身上踹一腳已經很仁慈了」、「罵他剛好而已」、「如果是我早就飛踢回去了」、「我應該會把狗狗的項圈鬆開：你知道是誰踢你的，去」、「有的小孩就是欠別人教～」，也有人認為小孩父母才是癥結點「沒教好小孩絕對是家長的責任」、「是我會給他家長一個反手拍，看要怎樣處理都可以」、「要看小孩是幾歲的，但這父母一定要教」、「對踢毛孩的怪獸家長完全不用客氣」。

事實上過去女藝人薔薔的狗也被路人踢，導致狗狗呈現呆滯狀態，讓薔薔氣到在社區樓下大罵鄰居，許多網友也支持，認為可以不喜歡小動物，但動手動腳就不太對。