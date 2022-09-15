桃園市議員「村長」詹江村。（資料照片）

年底的桃園市長選舉，根據最新民調，鄭運鵬除了桃園區以外，只有在沿海3區域贏張善政，而張善政除了在鄭運鵬本命區龜山蘆竹贏鄭運鵬之外，在張善政自己的本命區、也就是宏碁渴望園區的所在地龍潭更是大贏。村長詹江村解讀，這意味著鄭運鵬打宏碁的農委會標案在龍潭引起反彈。

年底的桃園市長選舉，有國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清參戰，呈現「四腳督」局面，選戰激烈。根據《菱傳媒》最新民調結果顯示，桃園市長候選人支持度，張善政以40.39％居冠，接下來依序為鄭運鵬38.18％、鄭寶清7.88％、賴香伶6.37％。

而桃園市議員「村長」詹江村也分析了張善政與鄭運鵬在各個地區比較。詹江村14日在直播時指出，男性中有41.42％支持張善政，有35.98支持鄭運鵬；女性有39.41％支持張善政，40.27支持鄭運鵬。

至於桃園市13區的分布，鄭運鵬贏的區域包括，桃園區鄭運鵬40.55％，張善政34.73％，村長解釋桃園區早就綠大於藍了；大園區鄭運鵬45.71％，張善政33.33％。新屋鄭運鵬40.40％，張善政32.31％；觀音鄭運鵬43.02，張善政31.40。村長表示，大園新屋觀音是三個沿海區域，都是鄭運鵬大贏。

至於鄭運鵬的本命區，也就是龜山區，這次民調輸了，張善政37.5％，鄭運鵬35.58％。蘆竹也是鄭運鵬的本命區，張善政39.47％，鄭運鵬36.84％。

另外，中壢則是國民黨籍桃園市議長邱奕勝的本命區，平鎮是國民黨立委呂玉玲的本命區，都是張善政贏。

龍潭是宏碁渴望園區所在地，屬於張善政的本命區，竟然過半，張善政50.67％，鄭運鵬36.00 %。村長解讀，這麼多的區域只有龍潭的民調過半，且是支持張善政，意味鄭運鵬打宏碁的農委會標案在龍潭引起反彈。

村長強調，除了桃園區以外，鄭運鵬只有在沿海3區域贏張善政。村長也以在地人的觀察，認為這份民調算是準的。