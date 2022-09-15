雲林縣積極打擊噪音車輛，環、警聯手加強稽查檢測。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府環保局近年來積極解決噪音問題，對於縣內車輛噪音問題尤為重視，並配合地方警分局積極於噪音車輛陳情熱點，進行環、警聯合稽查作業並擴大檢測區域，今年上半年陳情車輛噪音案件與去年同期相比，陳情率大幅下降86％，成效卓越。

縣府表示，除了環、警聯合稽查外，縣環保局今年度於5月又增加1台聲音照相科技執法設備，共有2套設備可架設於民眾經常陳情路段進行檢測，雙向皆可進行車輛聲音及車牌辨識，確認是否有噪音汙染，增加稽查效率。

自環保局購置聲音照相科技執法設備以來，已辨識超過6000台車輛，開罰16件車輛噪音汙染案件，另也針對有噪音之虞的車輛通知到檢，確認車輛噪音情形。

環保局呼籲民眾，縣內聲音照相科技執法設備，會持續於各鄉鎮重點陳情路段進行稽查檢測，於速限50公里以下路段，車輛行駛聲音不得超過86分貝；速限70公里以下路段，車輛行駛聲音不得超過90分貝。

若因使用改裝排氣管、刻意拉轉不當駕駛等行為所產生的噪音超過上述標準，將依法罰鍰1800至3600元，請駕駛人勿以身試法，還給民眾1個安寧的生活環境。