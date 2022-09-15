瑞典品牌「宜家家居IKEA」提供許多平價的居家用品，吸引不少民眾前往選購。一位網友今日抱怨，近日他在IKEA一口氣買了16顆抱枕，由於顏色選錯決定更換，沒想到店家回應只能退貨重購，且會損失先前購買時使用的折價券，讓他氣得怒轟「店大欺客，廣告不實」，不過許多人砲轟，廣告已經詳細載明相關條款，原PO因為無法換貨上網討拍根本是當奧客！

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己昨晚前往IKEA實體店購買16顆抱枕，因為顏色選錯，今天前往希望能夠換貨，沒想到店員卻說商品有瑕疵才能換貨，不然只能辦理退貨重購，另外先前購買時使用的折價券也會消失，且因為有打統編，辦理退貨程序需要公司大小章，讓原PO氣得怒轟「店大欺客，廣告不實」，直呼IKEA廣告標語寫的改變心意換貨根本是詐欺。

網友認為IKEA廣告不實，但也坦言自己沒有看完細則。（翻攝自爆料公社臉書）

仔細觀察原PO提供的IKEA廣告標語，可以發現內容載明，民眾可在一年內攜帶「完好的商品」、「原始包裝」、「統一發票」、「明細」到IKEA各分店退換貨，不過若是信用卡付款，須攜帶原信用卡、簽單，開統編者還須攜帶「統一發票專用章」或「公司大小章」，另外特價品、食品、客製化商品不得適用退換貨條例。

對此，許多網友紛紛回應，「奧客無誤」、「奧客的極品」、「打統編要大小章退很正常啊…」、「自己錯還怪店家，有事？」、「身為宜家員工我感到非常可悲，退換貨帶大小章是基本的，如果這個都不知道請不要幫公司買東西，公司會被你搞垮」、「你搞錯了換貨的意思，換貨是商品瑕疵換新的給你。退貨是因為你打了統編，所以發票作廢需要公司大小章，IKEA一點都沒有做錯」。

原PO則說明，折價券的問題自己根本不在意，他只是因為IKEA的廣告這樣寫，所以以為能直接換貨，原PO認為IKEA沒有說明清楚造成消費者不便，廣告標語是在玩文字遊戲，應該直接寫明「改變心意提供退貨服務」，不過他也坦言自己並未仔細看完IKEA標語的細則。