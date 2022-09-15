中國國家主席習近平出訪烏茲別克，出席上海合作組織峰會，並展開連串外交活動，強化中亞關係。昨、今兩日先後和中亞五國總統會談；包括哈薩克總統托卡葉夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫及塔吉克總統拉赫蒙。五國元首都強調，支持一個中國原則，堅定認為台灣是中國領土不可分割的一部分。

習近平14日下午先乘專機抵達哈薩克首都努爾蘇丹，進行國事訪問。據中方發布，習近平與托卡葉夫達成多項共識，雙方發表建交30年聯合聲明，承諾秉持互相尊重與友好互利的精神，打造下一個「黃金30年」。

聯合聲明中稱，哈薩克堅定支持一個中國原則，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這也是聯合國大會第2758號決議確定的原則。台灣是中國領土不可分割的一部分，哈方反對任何形式的「台灣獨立」，支持兩岸關係和平發展以及中國政府為實現國家和平統一所作的一切努力。

當晚，習近平結束對哈薩克國事訪問後，便前往烏茲別克，今日先後和烏茲別克、吉爾吉斯、土庫曼及塔吉克總統會談。

習近平在當地會議中心出席烏茲別克政府的歡迎儀式，獲米爾濟約耶夫頒授最高榮譽的國家勳章。

習近平指出，中方堅定支持中亞國家維護國家獨立、主權、安全，反對任何外部勢力以任何藉口干涉內政，加強「中國＋中亞五國」會晤機制內合作，支持實施連接中國、吉爾吉斯及烏茲別克鐵路項目，願推動早日開工。兩人又見證兩國有關部門，簽署多份總值150億美元的協議，涵蓋綠色發展、文化、地方及媒體等領域。

習近平此後也與吉爾吉斯總統扎帕羅夫、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫，及塔吉克總統拉赫蒙會談。同意加強合作，共同維護地區安全穩定。四國元首都強調，堅定認為台灣是中國領土不可分割的一部分，堅定支持中方在台灣、新疆及香港等核心利益問題上的立場，堅定支持中方維護國家主權和領土完整。