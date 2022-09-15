崔麗心是校園美女始祖，口條又很流利，曾2度榮獲金鐘獎綜藝節目主持人獎；已淡出螢光幕多年的她，近日在社群平台透露家有喜事，原來兒子結婚，崔麗心高興地喝采：「我升格當婆婆了！」

崔麗心8月底在臉書公開PO文：「謝謝大家的祝福，我升格當婆婆了，像做夢一樣。」她進一步透露，媳婦嫁進門就像是多了個女兒，讓她的人生更加圓滿，也祝福兒子和媳婦幸福一輩子。

崔麗心也分享婚禮當天的照片，畫面中，崔麗心化著精緻的妝容，一頭金色及肩短髮減齡不少，而她連換兩套禮服，分別是黃色深V款和紅色平口荷葉邊晚宴服，加上項鍊、首飾等點綴，彷彿重回年輕時的顏值巔峰，尤其一張與中視前導播、丈夫李振稼牽手的甜蜜合影，被網友狂讚：「最美麗的婆婆」、「我誤認這位是媳婦」，其他張也獲得網友青睞：「恭喜麗心！剛開始看錯以為你是新娘子！實在太美了⋯⋯永遠都是我們的偶像」、「婆婆怎麼會看起來比較年輕啊」、「我還在想新郎是在抱哪個妹仔呢」、「除了新人，麗心姊絕對是全場焦點」、「真是不老女神」，並祝福新人永浴愛河、崔麗心和先生早日抱孫。

崔麗心分享婚禮的照片。（圖／崔麗心臉書）

崔麗心挽著兒子入場。（圖／崔麗心臉書）

崔麗心夫婦、新人和親家一起敬酒。（圖／崔麗心臉書）

崔麗心曾是北一女的儀隊分隊長，考上淡江法文系後，她因參加節目《強棒出擊》被星探注意，並被雜誌《大人物》列為「校園十大美女」之一，堪稱現在的宅男女神；出道後，她主持的節目《女人女人》5度入圍、2度獲金鐘獎，成績相當亮眼；感情方面，崔麗心跟大10歲的中視導播李振稼結婚，婚後生下一對子女，一家曾移民到加拿大，現在一半時間在溫哥華，一半時間回台灣。

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