位於台中市烏日區光日路上的一家健身中心15日傍晚5點多發會員濺血命危意外，一名46歲的陳姓女會員和先生一起到健身房操作槓鈴臀推時突倒地，頭部及頸椎流血、意識不清，經送中山醫學大學附設醫院插管急救，發現其腦部有大量出血，疑似動脈瘤破裂所致，目前仍深度昏迷，昏迷指數三，生命垂危。

台中市消防局指稱，9月15日下午17時01分。該健身中心員工報案指稱，1名46歲女會員在店內跌倒頭部及頸椎流血，意識不清，需救護車前往協助。經派遣烏日分隊、出動救護車1輛、人員2名到場救護，發現該名傷者已無生命徵象，唯AED不建議電擊，後腦有1公分撕裂傷，給予急救處置後即送醫；至於事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

對此，健身中心表示，該會員和先生是在分店自行運動時，突然發生意外，現場立即給予協助並通報119、送往中山醫急救，店長目前陪同在醫院就醫。

據悉陳女是和先生一起到健身房運動，分別在重訓區自行運動，並非有專人訓練陪同在旁的課程，陳女當時是在操作訓練臀線的槓鈴臀推時，不知為何突然倒地，頭部、頸部受傷還鮮血直流，先生趕忙請求店內工作人員協助叫救護車，警方和店家都正在調閱監視錄影畫面釐清事故發生原因。

中山附醫表示，陳女頭部有一公分撕裂傷，腦部和頸部送傷，送醫後救回心跳，經做電腦斷層檢查，發現腦部有大片出血，疑似動脈瘤破裂所致，唯因生命徵象不穏定，無法手術，目前只能插管轉加護病房持續救治中。