不少民眾都收過交通罰單，也時常傳出警察寫字太過潦草，讓人看不懂的狀況。一名收到紅單的網友就PO出照片，直呼自己真的完全看不懂，違規原因看了又看，仍是一頭霧水，只能想得到是「岡山吃羊肉」，但照片曝光後立刻就有內行人給出正確答案。

臉書粉專《我要你的神回覆》日前PO出一張罰單照片，只見罰單中不論哪一項欄目，員警的字有如鬼畫符，除了阿拉伯數字外，沒有一個中文字讓人看得懂，收到罰單的網友也PO網求救，表示違規原因不管怎麼看都看不懂，只覺得很像「岡山吃羊肉」，詢問大家員警到底寫了什麼。

照片曝光後，引發網友討論，不少人紛紛猜測：「網紅泥石留」、「我覺得比較像周氏蝦捲」、「岡山丟石頭嗎」、「開心披石頭」，其他人也忍不住揶揄：「這警察還兼職道士嗎」、「連馬賽克都不用打，因為根本看不懂」、「這位員警該回國小重新練字了」、「字也醜得太誇張」、「根本鬼畫符」、「這種字我要邊打瞌睡邊寫才寫得出來」、「可以拿罰單去問醫生」。

但也有吃過多次罰單的內行人出面解答：「闖紅燈右轉，內行的才懂」、「闖紅燈右轉，被開過幾次單就看得懂了」、「被開過三次單，現在看到各種罰單鬼畫符都沒問題了XD」。