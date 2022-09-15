民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，被追問衛福部長任內疫苗採購內幕時說法每日一變，打選戰也每天扮演不同人設。媒體人謝寒冰今(15日)在《新聞大白話》節目指出，陳時中其實不善於言詞及應對進退，如果一直被周玉蔻、焦糖等側翼帶著走，仇恨值恐只會愈來愈高，應該學台北市長柯文哲帶一位「戳戳妹」在身邊提醒，少說少錯才是明智之舉。

謝寒冰表示，陳時中每天不同的角色扮演顯示，他根本不知道他的目標群眾在哪裡就亂打，每天換一個人設換來換去，所以才會換到連自己是誰都不知道，因為他根本不知道自己在幹嘛，所以民進黨秘書長林錫耀講這句話說，陳時中本人不是會讓人討厭的人，「我只跟陳時中見過一次面，也沒說過話，你說陳時中是不是個討厭的人？我認為是啊！你認為不是，我認為是啊，現在因為仇恨值的關係，認為他討厭的人恐怕愈來愈多。」

謝寒冰指出，陳時中應該要像柯P，後來不是找一個妹妹在旁邊跟著他，講錯什麼話就在旁邊戳他，「戳戳妹」，他就應該要這樣子。陳時中自己話太多了，媒體一堵麥，就好像有麥克風興奮症，看到麥克風就不斷拚命講，講得愈多愈錯，因為他不是一個善於言詞的人，「所以如果他這些缺點沒糾正過來，你就會繼續被Coco、焦糖、鶴明帶著走，然後走到一個起乩的地步。」