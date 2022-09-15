「宅神」朱學恒今晚與國民黨北市議員徐巧芯舉行直播開講活動。（摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所YT／楊亞璇台北傳真）

「宅神」朱學恒今晚與國民黨北市議員徐巧芯舉行直播開講活動，一名家屬怒控，自己的父親約3、4點多去世、7點多就已經進了火化爐，然而他聽到民進黨台北市長參選人、前指揮官陳時中稱沒有規定要立刻火化，氣得痛批「你們這些綠軍投得下陳時中？」

朱學恒、徐巧芯今天晚上在松山慈祐宮前直播，徐巧芯念一名民眾的留言稱，「身為一個1萬多過世的家屬之一，我真的無法想像看到說要負責的人，結果負責來選市長，這是我們要的台灣嗎？」接下來徐說「好像不能講吼」未繼續念留言，朱學恒則幫忙念留言說，「我Ｘ你媽的陳時中」。

朱學恒在現場找到這位留言的民眾，請民眾說出自己看法，民眾說明，當時父親血糖200多，已經快篩、PCR都是陽性了，但因為醫院規定沒有辦法收，第二次進去以後血糖已經爆到500多了，過沒幾天就去世了，3、4點多去世、 7點多就已經進了火化爐。

民眾說，後來再聽到陳時中說「我們沒有規定一定要立刻火化啊！」他痛批「哇Ｘ！這是人說的話嗎？你們這些人、你們這些綠軍，他Ｘ的投得下去陳時中這個人嗎？」

朱學恒詢問是否來得及跟家人道別？民眾表示，在隔離病房怎麼有可能看得到？還好他家還有個印傭在裡面，才有辦法幫父親穿衣服、穿鞋子，但問題是那其他家屬呢？家屬都沒有辦法道別。

朱學恒表示，希望在年底看到正義有伸張的一天，他並不是對政府過度奢求，而是陳時中要盡自己所能，讓家屬能夠獲得最好的待遇，要有快篩、藥、疫苗，要有充足醫療人員、充足的器材，但如果都沒有，家屬怎麼會甘心？

此時，民眾忍不住抱怨，「一定是不甘心的啊！雖然說我爸已經是...本來我就已經好心理準備，可是問題是最後一面都看不到，很痛耶！」朱表示，年底就要到，馬上就會看到台灣人會不會繼續支持政策確有缺失的人。