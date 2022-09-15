【立綱氣象報報】14號颱朝西轉西北 週日近日本南部│中視午間氣象 20220915

今日全台各地晴到多雲，午後東北部和大台北地區降雨較為旺盛，中央氣象局表示，明日水氣會稍微增加，但降雨又小又不持久，陽光有望露面，而周休假期受到颱風「南瑪都」環流影響，北台灣也要注意降雨。氣象主播戴立綱表示，南瑪都雖對台灣影響不大，但移動時會為台灣帶來冷空氣，早晚感受明顯偏涼。

氣象主播戴立綱表示，南瑪都目前走向偏西，會再往西北移動，類似伸卡球的曲型路徑主要受太平洋高壓影響，未來將沿著高壓邊緣往日本方向移動，雖然對台灣影響不大，但移動過程中，會讓北方高壓帶來冷空氣，周休假期各地早晚溫度明顯偏涼，下周二、下周三（9/20、9/21）東北季風增強，北部低溫會到22、23度左右。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》貼出輕颱南瑪都的水氣雲圖，其中可見，南瑪都的雲團幾乎都是潮濕的橘紅色，且因為西南季風延伸到西北太平洋，使得南瑪都獨享大量水氣能量，預估範圍還會再擴大。

南瑪都持續膨脹中，匯集大量水氣能量，雖穩健增強但對台灣直接影響不大。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象局長鄭明典也在個人臉書發文表示，南瑪都的雲系範圍很廣，直徑在2000公里等級，未來南瑪都以西北轉北方移動後，部分雲系會留在後方，還有再發展出熱帶氣旋的空間，但這些天氣系統預估不會直接影響台灣，「對多數人來說應該是還不錯的天氣」。

氣象局指出，明日水氣增多，清晨西半部尤其沿海地帶有零星陣雨，但範圍小且降雨短暫，白天各地大致多雲到晴，可以期待陽光露臉。但因為風向轉弱北風，東部地區及各地山區有較高機率出現午後雷陣雨。

氣象局指出，明日水氣增多，東部地區及各山區有較高機率出現午後雷陣雨。（圖／擷取自氣象局官網）

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，本周六到下周一（9/17-9/19）受到低壓帶環流影響，北台灣多雲偶有陣雨，降雨機率增加，其他地區多雲到晴，午後東半部地和其他山區有雷陣雨。

而明日氣溫方面，高溫普遍為32至34度，感受溫暖偏熱，夜晚清晨低溫為22至25度。