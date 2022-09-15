國民黨高市議員陳若翠日前質詢時，質問高雄市長陳其邁若2023年底台積電不投產，是否願意下台負責？對此，民進黨高市議員參選人湯詠瑜、黃偵琳15日前往陳若翠競選總部，呼籲停止唱衰高雄，並簽具「若台積電如期如址營運即辭職」承諾書。

陳若翠13日質詢時表示，市府宣布台積電確定如期如址在高雄設廠，如果台積電計畫跳票，在2023年底不投產，而陳其邁又連任市長，是否願意為此下台負責？對此，陳其邁強調，台積電法說會已經清楚表達市府尊重台積電，也歡迎台積電來投資，但不要說「你下台、我下台」這種話，「假如台積電投資，議員是否要下台負責？」

黃偵琳與湯詠瑜等人15日前往陳若翠競選總部，籲請陳若翠停止唱衰高雄，並簽具「若台積電如期如址營運即辭職承諾書」，以示負責的決心。湯詠瑜表示，對於陳若翠在議會總質詢使用錯誤的資訊感到遺憾，也強調高雄市議員質詢資料有誤，就是無效質詢，陳若翠根本是以質詢之名，行唱衰之實。

湯詠瑜指出，台積電來高雄投資，市民都樂觀其成，監督是市議員的天職，市民更希望陳若翠能質詢有據，用理性、科學、法治的精神來監督市府，而不是在受言論免責權保護的議會殿堂內空言問政。他也呼籲陳若翠敢做敢當，勇於簽具「若台積電如期如址營運即辭職」承諾書。