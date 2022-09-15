中共領導人外訪活動恢復常態，繼中國國家主席習近平訪問中亞後，國務院總理李克強也將於中共二十大閉幕後的11月8日訪問柬埔寨，出席當地召開的東協峰會。這是新冠疫情爆發後李克強首次出國訪問。他上次外訪已是2019年11月到訪泰國。明年3月，李克強將於全國人大會議上卸任總理職務。

據《柬中時報》報導，柬埔寨首相洪森昨天上午表示，柬埔寨舉辦的東協峰會將於11月10日開幕，屆時多國領導人將聚首金邊。除李克強將於11月8日訪柬外，越南總理范明政、菲律賓總統小馬可斯也將對柬埔寨進行正式訪問。

新冠疫情爆後，中共政治局七常委均沒有出國。本月7日起，全國人大常委會委員長栗戰書出訪俄羅斯、蒙古國、尼泊爾和南韓，成為疫後首位外訪的政治局常委。接著，習近平本月14日至16日出訪哈薩克及烏茲別克，正式恢復元首外交。

李克強上一次外訪已是2019年11月到泰國曼谷參加中國—東協（10＋1）領導人會議和東亞峰會。去年11月15日，李克強曾與洪森進行視訊會晤。