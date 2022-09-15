（取自外交部官網）

（取自外交部官網）

知名的國際政治觀察家、也是前共和黨亞太區主席方恩格律師，近日觀察到我外交部官方網站所發的新聞稿，其中英文版已經6天沒有更新，他不禁在臉書表示，難道英文版需要那麽久時間翻譯或貼文嗎？ 世界在看台灣，效率該更好！

方恩格指出，當全球都在關注台灣的時候，外交部官網所釋出的英文訊息還停留在9月9日，儘管之後有發送幾則新聞稿，但是是中文的。

方恩格意有所指地說，難道英文版需要那麽久時間翻譯或貼文嗎？「世界在看台灣，效率該更好！」