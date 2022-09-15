知名的國際政治觀察家、也是前共和黨亞太區主席方恩格律師，近日觀察到我外交部官方網站所發的新聞稿，其中英文版已經6天沒有更新，他不禁在臉書表示，難道英文版需要那麽久時間翻譯或貼文嗎？ 世界在看台灣，效率該更好！
方恩格指出，當全球都在關注台灣的時候，外交部官網所釋出的英文訊息還停留在9月9日，儘管之後有發送幾則新聞稿，但是是中文的。
方恩格意有所指地說，難道英文版需要那麽久時間翻譯或貼文嗎？「世界在看台灣，效率該更好！」
知名的國際政治觀察家、也是前共和黨亞太區主席方恩格律師，近日觀察到我外交部官方網站所發的新聞稿，其中英文版已經6天沒有更新，他不禁在臉書表示，難道英文版需要那麽久時間翻譯或貼文嗎？ 世界在看台灣，效率該更好！
方恩格指出，當全球都在關注台灣的時候，外交部官網所釋出的英文訊息還停留在9月9日，儘管之後有發送幾則新聞稿，但是是中文的。
方恩格意有所指地說，難道英文版需要那麽久時間翻譯或貼文嗎？「世界在看台灣，效率該更好！」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。