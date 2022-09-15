捏一把冷汗！1名男子在臉書上分享影片，幫老婆抱怨，他表示老婆騎大卡車後面，然而，該大車疑似走錯路，便在巷弄內停下來之後，急著打到車擋將車子倒退，所幸當下老婆有大聲尖叫，大車才及時煞住未釀成憾事；網友則表示「好扯喔！完全沒在看就倒退」、「大車突然停下的時候，盡量不要在正後方」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳2段影片，影片中女騎士(男子老婆)行經某巷道內，有輛大卡車在女騎士前方轉入，女騎士便保持距離謹慎的騎在後面，然而，該大車疑似發現前方沒路走錯路了煞車停下來，但下一秒卻直接打倒退檔直接倒車，眼看車斗就在眼前，嚇的女騎士放聲尖叫，大車駕駛疑似有聽到尖叫聲，趕緊急煞停住，驚魂未定的女騎士大喊「你在幹嘛」，並看著大車挺動作後，趕緊倒車後退，且從一旁住家前空地繞去大車駕駛旁，指責大車駕駛「你沒有看到人嗎？」。

男子表示老婆當時有保持距離，但還是遇到這種駕駛，「警察說只能雙方逕行和解，對方也是擺爛到底，至今也是不聞不問」，男子提到老婆在當時受到驚嚇，導致機車傾倒，便用手去撐住機車，也導致手腕受傷，「受傷兩個多禮拜，還要我們花時間跟精神去復健」，由於事後男子才幫老婆報警，警察則告知這樣的駕駛行為導致傷害已涉及刑法，提告為上。

男子也上傳與對方line對話的圖片，圖片中男子表示「我們要找一天到警局去和解，和解不成，我們只能提告了」、「現在我們想知道，你這邊要怎麼處理這件事情」、「我老婆如果沒有大叫，我相信你根本不會發現，也不會煞車，後果不堪設想」、「換作是你老婆或小孩，做何感想」，而對方僅在對畫框傳了1張手擺在方向盤上照片表示「我也嚇到撞到手」。

影片一出，網友紛紛留言表示「大車本就很恐怖」、「好扯喔！完全沒在看就倒退」、「真恐怖，後退都沒在看的」、「還在跟你打哈哈欸，直接驗傷提告吧！」、「他倒車車速也太快了吧」、「捏一把冷汗！」、「這個不管多少安全距離，一個全速倒車一樣掰」、「建議平時離大車遠一點，防衛駕駛的觀念要有，尤其大車突然停下的時候，盡量不要在正後方，太危險了」。